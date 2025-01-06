Σε πολιτικούς και ακτιβιστές που «διασπείρουν ψέματα και παραπληροφόρηση» για τις συμμορίες που βίαζαν νεαρά κορίτσια, επιτέθηκε σε ομιλία του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, όπως μεταδίδει το BBC.

Έρχεται αφού ο πολυδισεκατομμυριούχος Elon Musk κατηγόρησε τον Sir Keir Starmer ότι ήταν «συνένοχος στον βιασμό της Βρετανίας» κατά τη θητεία του ως διευθυντής της εισαγγελίας (DPP) επειδή απέτυχε να αντιμετωπίσει τις συμμορίες που βίαζαν νεαρά κορίτσια.

Τη Δευτέρα, ο Μασκ ξεκίνησε μια δημοσκόπηση ζητώντας από τους χρήστες X να ψηφίσουν για το αν «η Αμερική πρέπει να απελευθερώσει τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική κυβέρνησή του».

Ερωτηθείς για την ανάρτηση, ο Sir Keir επέλεξε να μην απαντήσει.

Ανώτεροι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασαν, επίσης, την εβδομάδα ζητώντας μια εθνική έρευνα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών.

Αλλά ο Sir Keir είπε: «Αυτοί που διαδίδουν ψέματα και παραπληροφόρηση όσο περισσότερο μπορούν και στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση δεν ενδιαφέρονται για τα θύματα, ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους».

Ο Sir Keir συνέχισε κατηγορώντας τους Τόρις ότι «βρήκαν ευκαιρία» για να τραβήξουν την προσοχή, λέγοντας ότι οι Συντηρητικοί βουλευτές «ενισχύουν αυτά που λέει η ακροδεξιά» για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, αφού απέτυχαν να ενεργήσουν «για 14 και πλέον χρόνια».

Είπε ότι η διαδικτυακή συζήτηση «ξεπέρασε τα όρια», με αποτέλεσμα απειλές κατά βουλευτών, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Προστασίας Τζες Φίλιπς.

Περιγράφοντας τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών ως «εντελώς αηδιαστική», ο Sir Keir υπερασπίστηκε το ιστορικό του ως DPP, λέγοντας ότι αντιμετώπισε το θέμα «κατά μέτωπο».

«Άλλαξα το σύστημα γιατί μπορούσα να δω κάποια από τα πράγματα που πήγαιναν στραβά», είπε στους δημοσιογράφους.

Το παρελθόν του ως εισαγγελέας

Όντας εισαγγελέας, ο Sir Keir εισήγαγε έναν ειδικό εισαγγελέα για κακοποίηση παιδιών και σεξουαλική εκμετάλλευση για να επιβλέπει τις καταδίκες. Άλλαξε την καθοδήγηση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS) για να ενθαρρύνει την αστυνομία να ερευνά υπόπτους σε περίπλοκες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης και εισήγαγε δικαστικές μεταρρυθμίσεις με στόχο να καταστήσουν τη διαδικασία λιγότερο τραυματική για τα θύματα.

Ο Sir Keir είπε επίσης ότι άνοιξε εκ νέου υποθέσεις, άσκησε την πρώτη δίωξη μιας «ασιατικής συμμορίας βιασμών παιδιών» στο Rochdale και ζήτησε υποχρεωτική αναφορά για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Ο Φίλιπς είχε επίσης «κάνει χίλιες φορές περισσότερα» για να προστατεύσει τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από όσα μπορούσαν «ακόμα και να ονειρευτούν» όσοι του επιτέθηκαν, είπε.

Ωστόσο, η συζήτηση για τον Τζες Φίλιπς, υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αναζωπυρώθηκε επειδή την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος απέρριψε το αίτημα του Oldham Council για μια κυβερνητική έρευνα σχετικά με την ιστορική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στην πόλη, υπέρ μιας τοπικής έρευνας.

