Στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη Γαλλία και την Ευρώπη αναφέρθηκε εκτενώς σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του στο Παρίσι προς τους περίπου 180 Γάλλους πρέσβεις ανά τον κόσμο.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για «διεθνή αταξία», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το τέλος της ιστορίας», που προέβλεπε «έναν πλανήτη με ειρήνη και δημοκρατία» δεν ήλθε κατά το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα». Αντιθέτως, σημείωσε, τον τελευταίο καιρό συμβαίνουν πράγματα που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πριν από 10 χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόφαση της Ρουμανίας να ακυρώσει τις πρόσφατες εκλογές της λόγω των ξένων παρεμβάσεων, αλλά και την υποστήριξη που παρέχει ο ιδιοκτήτης ενός εκ των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων του κόσμου στην «νέα διεθνή της αντίδρασης», μη διστάζοντας να παρέμβει ακόμα και στις γερμανικές εκλογές. Σύμφωνα με τους αναλυτές η τελευταία αναφορά του Γάλλου προέδρου αφορούσε τον αμερικανό δισεκατομμυριούχο και μέλλοντα υπουργό των ΗΠΑ Ίλον Μασκ, που ανοιχτά υποστηρίζει το ακροδεξιό γερμανικό κόμμα AfD. Αναφερόμενος ειδικότερα στην Ευρώπη, ο πρόεδρος Μακρόν επανέλαβε πως στο σημερινό κόσμο υπάρχουν φυτοφάγα και σαρκοβόρα ζώα, σημειώνοντας πως, αν τα πρώτα δεν λάβουν μέτρα για την επιβίωσή τους, τα δεύτερα θα τα εξαφανίσουν. Ως προς το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους «να κάνουν περισσότερα ταχύτερα», φέρνοντας ως παράδειγμα τις συμφωνίες που έχει συνάψει η Γαλλία με χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία και η Ελλάδα.

Ως προς το ουκρανικό ζήτημα, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως δεν αναμένεται να υπάρξει μία «εύκολη και ταχεία» έκβασή του και ότι οι Ουκρανοί θα πρέπει να προσέλθουν «με ρεαλισμό» σε διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα πως ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ γνωρίζει ότι η χώρα του δεν έχει τίποτα να κερδίσει αν η Ουκρανία χάσει. Ταυτόχρονα σημείωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συνειδητοποιήσει ότι η Γαλλία είναι ένας σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όποιος είναι αδύναμος και ηττοπαθής δεν έχει πολλές πιθανότητες να αντιμετωπιστεί με σεβασμό από τις ΗΠΑ του προέδρου Τραμπ.

Ως προς τις εξελίξεις στη Συρία ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε πως «θα πρέπει να κοιτάξουμε χωρίς αφέλειες την αλλαγή του καθεστώτος», υποσχόμενος ότι η χώρα του «δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους μαχητές, συμμάχους της Δύσης στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», ενώ σε ό,τι αφορά το Ιράν ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την επιτάχυνση του πυρηνικού του προγράμματος.

Τέλος σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο πρόεδρος Μακρόν δεν έκρυψε τις ανησυχίες του για την στάση των ΗΠΑ μετά την επικράτηση του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.