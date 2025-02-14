Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, η οποία θα επιτρέψει να αποζημιωθούν, εν μέρει, οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθεια που έχουν παράσχει στην Ουκρανία τόσο σε οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

«Ένα μέρος των χρημάτων αυτών θα χρησιμοποιηθεί για να αποζημιωθεί ο Αμερικανός φορολογούμενος για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν σε αυτήν τη χώρα», δήλωσε σήμερα σε ραδιοφωνική συνέντευξη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία την προηγούμενη μέρα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ένα άλλο «μέρος θα επενδυθεί εκ νέου στην Ουκρανία για να ανοικοδομηθούν όλα όσα καταστράφηκαν», συμπλήρωσε ο Ρούμπιο.

Η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε επίσης την Τετάρτη ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εκχωρήσει εδάφη, με τον Μάρκο Ρούμπιο να προσθέτει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «μερίδιο στη μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

«Ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε νέα για το θέμα αυτό: τη δυνατότητα σύναψης εταιρικής σχέσης με την Ουκρανία - μια κοινοπραξία ή κάτι τέτοιο - για τα δικαιώματά της στην εκμετάλλευση ορυχείων, όλων των φυσικών πόρων που διαθέτει», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που επικρίνει εδώ και καιρό την αμερικανική βοήθεια που αποστέλλεται στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου, άφησε να εννοηθεί στις αρχές του μήνα ότι θέλει μια συμφωνία για την πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της υποστήριξης των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία έχει σημαντικές πηγές λιθίου και τιτανίου που είναι βασικά υλικά για τις τεχνολογίες αιχμής, κυρίως στην αεροδιαστημική βιομηχανία και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.