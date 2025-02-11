Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία έχει ένα τίμημα: ορυκτό πλούτο αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Τραμπ στο Fox News και η οποία μεταδόθηκε αργά τη Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να λάβουν ένα κομμάτι από τους τεράστιους φυσικούς πόρους της Ουκρανίας ως αποζημίωση για τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που ξόδεψαν για να βοηθήσουν το Κίεβο να αντισταθεί στη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Trump on Ukraine: “They may be Russian some day, or they may not be Russian someday.”



F you, Donald. Ukraine is a proud, independent nation, and it will NEVER be part of Russia.

pic.twitter.com/ZZOeu4X38v — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 11, 2025

«Τους είπα [στην Ουκρανία] ότι θέλω σπάνιες γαίες αξίας 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και ουσιαστικά έχουν συμφωνήσει να το κάνουν, ώστε τουλάχιστον να μην αισθανόμαστε ανόητοι», είπε ο Τραμπ.

«Διαφορετικά, είμαστε ηλίθιοι. Τους είπα ότι πρέπει — πρέπει να πάρουμε κάτι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε έτσι αυτά τα χρήματα», πρόσθεσε.

«Θέλω τα χρήματά μας να είναι ασφαλή διότι δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να καταλήξουν σε συμφωνία, μπορεί να μην καταλήξουν σε συμφωνία. Μπορεί να γίνει ρωσική κάποια μέρα, μπορεί και να μη γίνει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια κοιτάσματα ορυκτών, από λίθιο έως τιτάνιο, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή σύγχρονων τεχνολογιών. Διαθέτει επίσης τεράστια αποθέματα άνθρακα, καθώς και πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ουράνιο, αλλά μεγάλο μέρος αυτών βρίσκονται σήμερα σε περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του έχει δηλώσει έτοιμος να επιτρέψει στις ΗΠΑ να αναπτύξουν τους φυσικούς πόρους της χώρας του ως τακτική για να κρατήσει τον Τραμπ στο πλευρό του. Η ιδέα αποτελεί επίσης μέρος του «σχεδίου νίκης» της Ουκρανίας, μιας λίστας οικονομικών πολιτικών και πολιτικών ασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση μιας δίκαιης ειρήνης με τη Ρωσία, την οποία παρουσίασε ο Ζελένσκι στους συμμάχους της χώρας πέρυσι.

«Οι Αμερικανοί βοήθησαν περισσότερο, και ως εκ τούτου οι Αμερικανοί πρέπει να κερδίσουν τα περισσότερα», είπε ο Ζελένσκι την Παρασκευή σε συνέντευξή του στο Reuters. «Θα ήθελα επίσης να μιλήσω για αυτό με τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο Τραμπ, ο οποίος ελπίζει να νικήσει την Κίνα στην παγκόσμια κούρσα για φυσικούς πόρους, έχει εκφράσει την επιθυμία του να εκμεταλλευτεί την αφθονία ορυκτών της Ουκρανίας και στο παρελθόν. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είπε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο: «Προσπαθούμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Ουκρανία στο πλαίσιο της οποίας θα εξασφαλίσουν αυτό που τους δίνουμε με αντάλλαγμα τις σπάνιες γαίες τους και άλλα πράγματα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.