Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γάζα είναι σήμερα «μη κατοικήσιμη» λόγω κινδύνων, όπως τα όπλα που δεν έχουν εκραγεί, και ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουν αλλού όσο η περιοχή ανοικοδομείται.

Ο Ρούμπιο, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενθαρρύνει άλλες χώρες να προχωρήσουν και να προσφερθούν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά δεν ανέφερε εάν οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην περιοχή στο πλαίσιο της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ και να αναπτύξουν τη Λωρίδα της Γάζας.

«Νομίζω ότι είναι απλώς μια ρεαλιστική πραγματικότητα, ότι για να φτιάξουν ένα τέτοιο μέρος, οι άνθρωποι θα πρέπει να ζήσουν κάπου αλλού στο ενδιάμεσο», είπε ο Ρούμπιο.

Πηγή: skai.gr

