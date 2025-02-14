Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφθασε απόψε στο Μόναχο, όπου από αύριο Παρασκευή έως την Κυριακή πραγματοποιείται η Διάσκεψη για την Ασφάλεια (MSC). Πριν από την πολυαναμενόμενη ομιλία του, ο αμερικανός αντιπρόεδρος προκάλεσε αίσθηση με την απόφασή του να μη συναντήσει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, αλλά τον υποψήφιο διάδοχό του, Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν χρειάζεται να τον δούμε, έτσι κι αλλιώς δεν θα είναι καγκελάριος για πολύ ακόμη», δήλωσε αμερικανική πηγή από το περιβάλλον του Βανς στο περιοδικό Politico, ενώ εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι δύο αξιωματούχοι είχαν συναντηθεί τη Δευτέρα στο Παρίσι, στη σύνοδο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο κ. Βανς αντιθέτως θα συναντηθεί στο Μόναχο με τον υποψήφιο της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην Διάσκεψη, δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 20 λεπτά. Επιπλέον, θα λάβει μέρος σε διευρυμένη συνάντηση με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, στην οποία θα συμμετέχει μεταξύ άλλων η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη βαυαρική πρωτεύουσα, ο αμερικανός αντιπρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

