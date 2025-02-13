Τραμπ: Η προθεσμία για την απαγόρευση του TikTok ενδέχεται να παραταθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η αναβολή των 75 ημερών για την επιβολή της απαγόρευσης της δημοφιλούς εφαρμογής σύντομων βίντεο TikTok ενδέχεται να παραταθεί, αλλά δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι αυτό θα είναι απαραίτητο.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να ελπίζει να κάνει μια συμφωνία για το TikTok ώστε να διατηρήσει την εφαρμογή ζωντανή στις ΗΠΑ, αποδίδοντάς της τα εύσημα ότι τον βοήθησε να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η τύχη της εφαρμογής βρίσκεται στον αέρα από τις 19 Ιανουαρίου, οπότε και τέθηκε σε ισχύ νόμος που απαιτεί από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance είτε να την πουλήσει για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε να βρεθεί αντιμέτωπη με απαγόρευση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters,o Τραμπ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 20 Ιανουαρίου, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καθυστερεί κατά 75 ημέρες την εφαρμογή του νόμου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά της εταιρείας και είπε ότι η εικόνα της έχει αλλάξει μετά τις εκλογές του 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.