Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Γροιλανδία στις 15 Ιουνίου προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του σε αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο διεκδικεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στη Γροιλανδία έπειτα από «πρόσκληση» του πρωθυπουργού της Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν και της πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν, με τους οποίους και θα συναντηθεί, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους που επισκέπτεται τη Γροιλανδία μετά τις απειλές του Τραμπ περί προσάρτησης του εδάφους από τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες των τριών ηγετών θα επικεντρωθούν «στην ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια του εφοδιασμού σε κρίσιμα μέταλλα», σημείωσε η γαλλική προεδρία.

Στόχος της επίσκεψης Μακρόν είναι «να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Γροιλανδία σε αυτούς τους τομείς και να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας», υπογράμμισε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι θέλει να αποκτήσουν οι ΗΠΑ, «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», αυτή την τεράστια περιοχή στην Αρκτική, που είναι πλούσια σε ορυκτούς πόρους και η οποία βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

