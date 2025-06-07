Σφοδρή επίθεση «την πιο ισχυρή από την έναρξη του πλήρους πολέμου» δέχτηκε η πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας τη νύχτα με ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 206 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εννέα πυραύλους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής αεροπορικής επιδρομής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Από τις επιθέσεις, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα χρησιμοποιώντας όπλα υψηλής ακρίβειας μεγάλου βεληνεκούς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Ο στόχος των επιθέσεων έχει επιτευχθεί. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι έχουν πληγεί», ανέφερε το υπουργείο.

Τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη έχουν επίσης καταστραφεί στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο.

Ο δήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας Ίχορ Τερεχόβ δήλωσε από την πλευρά του ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πρωτοφανούς κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Χαρκόβου. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα βρέφος 40 ημερών.

Η πόλη υπέστη «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

Στόχος της επίθεσης ήταν πολυώροφα κτίρια κατοικιών, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, σημείωσε ο Τερεχόβ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χάρκοβο, Όλεχ Σινεχούμποφ, δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά και ότι μία μη στρατιωτική, βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη δέχθηκε επίθεση με 40 drones, έναν πύραυλο και τέσσερις βόμβες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Όπως τόνισε, ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια.

Οι επιθέσεις έρχονται πριν από μια αναμενόμενη ανταλλαγή κρατουμένων, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο - τη μόνη συγκεκριμένη συμφωνία που προέκυψε από τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές και το Reuters δείχνουν σπίτια και οχήματα καμένα, να έχουν υποστεί ζημιές, όπως και διασώστες να μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο τραυματίες και να απομακρύνουν συντρίμμια.

Το Χάρκοβο, μια πόλη με περισσότερους από 1,4 εκατ. κατοίκους πριν τον πόλεμο η πλειονότητα των οποίων είναι ρωσόφωνοι, βρίσκεται λιγότερα από 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων.

Στη νότια πόλη Χερσώνα, ρωσικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν ένα ζευγάρι και προκάλεσαν ζημιές σε δύο πολυώροφα κτίρια, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Προκούντιν .

Επιθέσεις καταγράφηκαν επίσης στις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Οδησσού και Τερνόπιλ.

Την Πέμπτη 18 άνθρωποι – ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά—τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση με τουλάχιστον 82 ουκρανικά drones σε περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Μόσχας, σε διάστημα οκτώμισι ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας νωρίς το Σάββατο. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν , δήλωσε ότι άλλα έξι drones κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του κατέρριψαν 36 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν εναντίον της επικράτειάς του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.