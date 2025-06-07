Ο στρατός του Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του Ταϊλανδού ομήρου Ναταπόνγκ Πίντα, ο οποίος κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

"Έπειτα από ειδική επιχείρηση του Τσαχάλ (σ.σ. ισραηλινός στρατός) και της Σιν Μπετ (σ.σ. ισραηλινή υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας) στην περιοχή της Ράφα επεστράφη στο Ισραήλ η σορός του Ναταπόνγκ Πίντα ο οποίος είχε απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου", επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό, τη σορό του Πίντα κρατούσε η οργάνωση Ταξιαρχίες Μουτζαχεντίν, ενώ πρόσθεσε ότι η οικογένεια του ομήρου στην Ταϊλάνδη έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Ο Πίντα, εργάτης γης, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ, μια μικρή κοινότητα στα σύνορα Ισραήλ- Γάζας. Όπως διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός, ήταν ζωντανός όταν τον έπιασαν όμως στη συνέχεια τον σκότωσαν.

Από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους πολίτες. Την ίδια ημέρα ένοπλοι Παλαιστίνιοι απήγαγαν 251 ανθρώπους, από τους οποίους 55 παραμένουν στη Γάζα. Είκοσι εξ αυτών θεωρούνται ζωντανοί, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Σε απάντηση το Ισραήλ έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Λωρίδας της Γάζας οι οποίες έχουν κοστίσει τη ζωή μέχρι στιγμής σε περισσότερους από 54.600 Παλαιστίνιους, κυρίως γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

