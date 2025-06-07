Το Ιράν επέκρινε σήμερα «τη ρατσιστική νοοτροπία» των ΗΠΑ μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα σε πολίτες από 12 χώρες, εκτιμώντας ότι καταδεικνύει «βαθιά εχθρότητα» προς τους Ιρανούς και τους μουσουλμάνους.

«Η απόφαση να απαγορευθεί η είσοδος στους Ιρανούς πολίτες – απλώς και μόνο λόγω της θρησκείας και της εθνικότητάς τους—όχι μόνο καταδεικνύει τη βαθιά εχθρότητα των Αμερικανών υπευθύνων προς τον ιρανικό λαό και τους μουσουλμάνους αλλά επίσης (…) παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο Αλιρεζά Χασεμί- Ραζά αρμόδιος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών για τις υποθέσεις των απόδημων Ιρανών, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη ένδειξη της κυριαρχίας μιας ρατσιστικής νοοτροπίας».

Από τη Δευτέρα θα απαγορεύεται η είσοδος στις ΗΠΑ για τους πολίτες 12 χωρών έπειτα από απόφαση του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την Τετάρτη την υιοθέτηση του μέτρου αυτού «για την προστασία» της χώρας από «ξένους τρομοκράτες».

Ο Ρεπουμπλικάνος κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία (2017-2021) είχε απαγορεύσει την είσοδο στις ΗΠΑ σε πολίτες από επτά μουσουλμανικές χώρες.

Εκτός από τους πολίτες του Ιράν η απόφαση ισχύει και για τους πολίτες του Αφγανιστάν, της Μιανμάρ, του Τσαντ, του Κονγκό- Μπραζαβίλ, της Ισημερινής Γουινέας, της Ερυθραίας, της Αϊτής, της Λιβύης, της Σομαλίας, του Σουδάν και της Υεμένης.

Η απόφαση αυτή «παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου» και στερεί «από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους το δικαίωμα να ταξιδεύουν απλώς και μόνο λόγο της εθνικότητας ή της θρησκείας τους», πρόσθεσε ο Χασεμί- Ραζά, καταγγέλλοντας «τις συστηματικές ρατσιστικές διακρίσεις».

Ο αριθμός των Ιρανών που ζουν στις ΗΠΑ εκτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών το 2020.

Πηγή: skai.gr

