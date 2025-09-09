Χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη Χαμάς

Το Ισραήλ «χτύπησε» την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει στην πλατφόρμα X ότι «ήταν μία εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ τη σχεδίασε, το Ισραήλ την υλοποίησε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».



Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, στην ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκε ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που διαμένει στο εξωτερικό, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί.



Το δίκτυο Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ότι στόχος της επίθεσης ήταν, μεταξύ άλλων, η αντιπροσωπεία της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έλαβε μέτρα «για να περιοριστούν οι ζημίες που προκλήθηκαν στους αμάχους».

Είχαν ενημερωθεί οι ΗΠΑ

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει «πράσινο φως» για το χτύπημα. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δηλώνει ότι η ισραηλινή πλευρά είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον.

Έντονες αντιδράσεις, καταδίκη από ΟΗΕ

Η κυβέρνηση του Κατάρ κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίσαη του διεθνούς δικαίου». Την επίθεση καταδικάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός επιτετραμμένος στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνει ότι «το χτύπημα είχε ως στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς που συμμετείχαν στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ».



Μία από τις πρώτες χώρες που καταδίκασαν την επίθεση ήταν η Τουρκία. «Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως πολιτική του κράτους» αναφέρει εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. «Θα υπάρξουν συνέπειες» προειδοποιεί η Σαουδική Αραβία.



Πηγές: dpa, CNN, ARD

Πηγή: Deutsche Welle

