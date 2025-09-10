Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ενεργοποιήθηκαν νωρίς την Τετάρτη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την προειδοποίηση της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους του ΝΑΤΟ.

Η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου της Πολωνίας σε ανάρτηση στο X ανέφερε ότι απογειώθηκαν εσπευσμένα μαχητικά της χώρας και συμμάχων της για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ έχουν τεθεί στην υψηλότερη κατάσταση ετοιμότητας», ανέφερε.

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν δυτικά και απειλούσαν την πόλη Ζάμοσκ στην Πολωνία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσα drones βρίσκονταν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένα drone κατευθυνόταν προς την πόλη Ρζεσζόφ της δυτικής Πολωνίας.

Έκλεισαν τα αεροδρόμια

Το πολωνικό αεροδρόμιο Rzeszów έκλεισε νωρίτερα λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας», σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης. Ακολούθησαν τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας της Πολωνίας, Βαρσοβίας, Chopin και Modlin και το αεροδρόμιο Lublin.

Νέα ευρείας κλίμακας επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να απωθήσει ρωσική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες περιοχές της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της πρωτεύουσας και η πολεμική αεροπορία μέσω Telegram.

Αυτή η τελευταία έκανε λόγο για μεγάλους αριθμούς εχθρικών UAVs σε κεντρικές και βορειοανατολικές περιφέρειες, καθώς και στον νότο και στη δύση.

Οι ουκρανικές αρχές προεξοφλούν πως θα ακολουθήσουν εκτοξεύσεις πυραύλων από ρωσικά θαλάσσια και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στρατηγικά βομβαρδιστικά και πυραυλοφόρα πολεμικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ετοιμάζονταν για αυτές.

