Την έβδομη έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξασφάλισε η ομογένεια καθώς εξελέγη βουλευτής ο Τζίμι Πατρώνης.

Ο ομογενής Οικονομικός Διευθυντής της Φλόριντα κέρδισε την ειδική εκλογή για να αντικαταστήσει τον πρώην βουλευτή Ματ Γκατζ στην 1η Εκλογική Περιφέρεια, επικρατώντας τη Δημοκρατική Γκέι Βάλιμοντ σύμφωνα με το Decision Desk HQ και όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας.

Ο κ. Πατρώνης, ο οποίος γίνεται ο 7ος ομογενής βουλευτής που θα υπηρετήσει στην παρούσα Σύνοδο του Κογκρέσου, μπήκε στην κούρσα τον περασμένο Νοέμβριο, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενθάρρυνε δημόσια να διεκδικήσει την έδρα. Μετά την υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ, αρκετοί ανακοινωμένοι υποψήφιοι αποσύρθηκαν γρήγορα από την κούρσα και τον στήριξαν.

Η ειδική εκλογή για την 1η Περιφέρεια διεξήχθη παράλληλα με την ειδική εκλογή για την 6η Εκλογική Περιφέρεια, στην άλλη πλευρά της Φλόριντα. Οι Δημοκρατικοί ξεπέρασαν τις προσδοκίες στη χρηματοδότηση της καμπάνιας και στις δύο περιφέρειες, με τη Βάλιμοντ να συγκεντρώνει 6,5 εκατομμύρια δολάρια για την κούρσα. Ο Τζίμι Πατρώνης συγκέντρωσε αντίστοιχα 2,1 εκατομμύρια δολάρια.

Μια νίκη των Δημοκρατικών στην περιφέρεια θα ισοδυναμούσε με πολιτικό σεισμό. Η 1η Εκλογική Περιφέρεια θεωρείται αναμφισβήτητα η πιο συντηρητική στην πολιτεία. Ο Τραμπ κέρδισε την περιφέρεια με 37 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ ο Γκατζ νίκησε τη Βάλιμοντ στην περιφέρεια με 32 μονάδες.

Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχάρη τον ομογενή, όπως ανέφερε σε ποστ στο Χ. «Μόλις έλαβα μια κλήση από τον Πρόεδρο. Είναι ο καλύτερος. Δεν θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερη τιμή», έγραψε ο Ελληνοαμερικανός πολιτικός.

Just received a call from the President. He’s the best. Couldn’t be more honored. Told him the $6 million against me couldn’t compete against his Truth Social posts. Ready to serve. Thanks for everyone’s support. — Jimmy Patronis (@JimmyPatronis) April 2, 2025

