Την ημέρα που οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ευρείας κλίμακας γυμνάσια γύρω από την Ταϊβάν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες πως ενέκρινε την πώληση στις Φιλιππίνες είκοσι μαχητικών αεροσκαφών F-16 και συναφούς εξοπλισμού, σύμβαση με εκτιμώμενη αξία 5,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση έχει σκοπό να υποστηριχθεί «η ασφάλεια στρατηγικού εταίρου», σύμφωνα με σημείωμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η Μανίλα βρίσκεται σε διένεξη με το Πεκίνο για διεκδικούμενο τομέα στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Τα κινεζικά γυμνάσια με τη συμμετοχή χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών μονάδων γύρω από την Ταϊβάν χαρακτηρίζονται «πρόβα επιβολής αποκλεισμού» της νήσου, που το Πεκίνο χαρακτηρίζει επαρχία του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σε επίσκεψή του στο αρχιπέλαγος, τόνισε πως οι ΗΠΑ και οι Φιλιππίνες, παραδοσιακοί σύμμαχοι, πρέπει να σταθούν «πλάι-πλάι» και να αντιμετωπίσουν τις απειλές» τις οποίες εγείρουν, κατ’ αυτόν, «οι κινέζοι κομμουνιστές», με φόντο την άνοδο της ισχύος του Πεκίνου στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

Η Μανίλα και η Ουάσιγκτον ενίσχυσαν τη συνεργασία τους στο πεδίο της άμυνας αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος το 2022, προβάλλοντας σθεναρή αντίθεση στις κινεζικές διεκδικήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, ωστόσο διεκδικήσεις προβάλλουν επίσης οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, το Βιετνάμ, η Ινδονησία και το Μπρουνέι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

