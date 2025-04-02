Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανοίγει την πόρτα της επιστροφής της Ρωσίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι αθλητές έχουν αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς κρίθηκε πως παραβιάστηκε οι κανόνες της ΔΟΕ. Όμως η νέα πρόεδρος της Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, η οποία αναλαμβάνει τον Ιούνιο τα καθήκοντα της από τον Τόμας Μπαχ, δήλωσε τον Μάρτιο ότι είναι αντίθετη στην απαγόρευση οποιασδήποτε χώρας να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι θα επιδιώξει να ξεκινήσει μια «συζήτηση» για να επιτραπεί στη Ρωσία να επιστρέψει, μέχρι το 2026.

Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Κιέβου, το οποίο θέλει να εξοριστεί η Ρωσία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και άλλες διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις, λόγω του πολέμου.

Σφοδρή ήταν η απάντηση του αρμοδίου υπουργού αθλητισμού της χώρας, Γιούρι Μουζούκα, ο οποίος απάντησε πως: «Θα καλέσουμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει κάθε προσπάθεια εξομάλυνσης της παρουσίας Ρώσων και Λευκορώσων πολιτών στον αθλητισμό όσο συνεχίζεται ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας».

«Στη Ρωσική Ομοσπονδία, ο αθλητισμός είναι μέρος της κρατικής πολιτικής, δεν έχει καμία αυτονομία και οι αθλητές και οι αξιωματούχοι είναι μέρος της κρατικής μηχανής προπαγάνδας», είπε, προσθέτοντας ότι το Κίεβο παραμένει «σταθερό» στην υποστήριξή του για την απαγόρευση.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι Ρώσοι αθλητές επιτρέπεται να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες μόνο υπό ουδέτερη σημαία. Ορισμένες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες, όπως το χόκεϊ επί πάγου και ο στίβος, δεν επιτρέπουν στους Ρώσους να συμμετέχουν καθόλου σε τουρνουά και προκριματικούς γύρους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όσοι υποστηρίζουν ενεργά τον πόλεμο της Ρωσίας ή εργάζονται για τον στρατό της, δεν μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες (αν και στην πράξη αυτή η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται πάντα). Μόλις 15 Ρώσοι αγωνίστηκαν στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πέρυσι, σε σύγκριση με περισσότερους από 300 στο Τόκιο το 2021, σύμφωνα με το Politico.

Η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει τους περιορισμούς αυτούς «άδικους και μεροληπτικούς». Η Κόβεντρι δήλωσε ότι είναι «ασυνεπές» να απαγορεύεται μόνο σε ορισμένες χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση να μην συμμετέχουν και δήλωσε ότι είναι σημαντικό να εκπροσωπούνται όλοι οι αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Όμως οι υποστηρικτές της απαγόρευσης υποστηρίζουν ότι η Ρωσία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει την επιστροφή των αθλητών της σε μεγάλες διοργανώσεις ως τακτική ήπιας ισχύος για να σπάσει τη διπλωματική της απομόνωση και να αποκαταστήσει την παγκόσμια εικόνα της.

Η Ρωσία «πολιτικοποιεί τον αθλητισμό, περιφρονεί τις ολυμπιακές αξίες και τις αρχές του "ευ αγωνίζεσθαι" και χρησιμοποιεί τον αθλητισμό για να δικαιολογήσει τον βάναυσο πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», τόνισε ο Μουζούκα.

Πάντως, το Κρεμλίνο αντέδρασε πανηγυρικά στην είδηση της εκλογής της Κόβεντρι, πρώην ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, από τη Ζιμπάμπουε, με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής και υπουργό Αθλητισμού Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ να τη συγχαίρει με ανάρτησή του στο Telegram.

«Αναμένουμε ότι στην εποχή της νέα ηγεσίας, το Ολυμπιακό κίνημα θα γίνει ισχυρότερο ... και η Ρωσία θα επιστρέψει στο Ολυμπιακό βάθρο», είπε.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για να μπει σύντομα ένα τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο επιδιώκει χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων και της επανασύνδεσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του με το SWIFT, το παγκόσμιο τραπεζικό δίκτυο.

Σημειώνεται πως οι επόμενοι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στο Λος Άντζελες το 2028, ενώ οι επόμενοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2026 στο Μιλάνο, την Κορτίνα ντ' Αμπέτσο και σε περιοχές της Λομβαρδίας και της βορειοανατολικής Ιταλίας.

