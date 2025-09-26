Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, προσφέρθηκε να βοηθήσει την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εντοπίσει τους ηγέτες του καρτέλ ναρκωτικών, Tren de Aragua.

Προ ημερών, αναπτύχθηκε ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική, γεγονός που ενόχλησε τον κυβερνητικό ηγέτη της χώρας της Λατινικής Αμερικής, καθώς διεξαγόταν στρατιωτική άσκηση της Βενεζουέλας.

Ο Μαδούρο έκανε την πρόταση στον απεσταλμένο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Γκρένελ προ ημερών, μαζί με επιστολή προς τον Τραμπ με την οποία ζητούσε άμεσο διάλογο για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, ανέφερε το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Με την πρόταση βοήθειας στη μάχη κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, στην πραγματικότητα δείχνει ότι επιδιώκει συμφιλίωση με τις ΗΠΑ.

