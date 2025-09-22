Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βενεζουέλα: Πολίτες εκπαιδεύονται στα όπλα, εν μέσω της απειλής μιας επίθεσης από τις ΗΠΑ

Οι εντάσεις αυξήθηκαν μετά την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, πριν από μία εβδομάδα, για την πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών

βενεζουε΄λα

Μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές ασκήσεις, που περιλαμβάνουν πολίτες, γίνονται τις τελευταίες ημέρες στη Βενεζουέλα, υπό τον φόβο μια επίθεσης από τις ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι ασκήσεις συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα και σε αυτές συμμετέχουν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 150.000 στρατιωτών, 328.000 πολιτών και μισού εκατομμυρίου κρατικών υπαλλήλων.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν μετά την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, πριν από μία εβδομάδα, για την πάταξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η κίνηση  προκάλεσε μία μεγάλη άσκηση ετοιμότητας του στρατού της Βενεζουέλας, στο νησί Ορτσίλα . 

Οι ασκήσεις έχουν επεκταθεί στο Καράκας και σε άλλες πόλεις, με τους στρατιώτες να εκπαιδεύουν πλέον και πολίτες στα όπλα. 

Δείτε φωτογραφίες

βενεζουελα

βενεζουελα σταρτος

βενεζουελα σταρτος

βενεζουελα σταρτος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βενεζουέλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark