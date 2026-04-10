Λίβανος: Άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ εάν επιτευχθεί εκεχειρία

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος από το γραφείο του προέδρου του Λιβάνου ανέφερε στο BBC πως η χώρα θα συμμετάσχει σε απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα, με την προϋπόθεση να επιτευχθεί εκεχειρία.

Η ημερομηνία και η ώρα της συνάντησης δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Όπως σημειώνει το βρετανικό δίκτυο, οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ δεν είναι πρωτόγνωρες, αλλά είναι ασυνήθιστες. Οι δύο χώρες επικοινωνούν γενικά μέσω μεσαζόντων, όπως οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ, θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες, αφότου το Ισραήλ ζήτησε απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, δήλωσε στο CNN μια πηγή της λιβανέζικης κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

