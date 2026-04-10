Τουρκία: Υποστηρικτής του Ιράν έφτιαξε πυραυλοκαθαριστήρα – Δείτε βίντεο

Ο Τούρκος, υποστηρικτής του Ιράν, τοποθέτησε στο πίσω μέρος του ΙΧ του τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ και τον πύραυλο να πέφτει σε Τραμπ - Νετανιάχου

Υαλοκαθαριστήρας; Last year… Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, εμπνευσμένη από τη σύρραξη στο Ιράν, προχώρησε ένας Τούρκος πολίτης. 

Ο Τούρκος, υποστηρικτής του Ιράν προφανώς, τοποθέτησε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ και, αντί για υαλοκαθαρίστρια, τοποθέτησε ένα μοντέλο ενός βαλλιστικού πυραύλου δημιουργώντας έναν… πυραυλοκαθαριστήρα που φαίνεται σαν να πέφτει πάνω στα κεφάλια του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ευρεσιτεχνία δεν είναι προς πώληση, αλλιώς θα ανήκε δικαιωματικά στα προϊόντα του Aman teleshopping…
 

