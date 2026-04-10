Υαλοκαθαριστήρας; Last year… Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, εμπνευσμένη από τη σύρραξη στο Ιράν, προχώρησε ένας Τούρκος πολίτης.

Türkiye’de İran destekçisi bir adam, aracının arkasına Ali Hamaney’in fotoğrafını yerleştirip sileceğine Hürremşehr balistik füzesinin maketini takarak, Netanyahu ve Trump’ın görselleri üzerinde her silecek çalıştığında füze düşüyormuş gibi bir simülasyon yaptı. pic.twitter.com/Buz7pvz4KP April 10, 2026

Ο Τούρκος, υποστηρικτής του Ιράν προφανώς, τοποθέτησε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του τη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ και, αντί για υαλοκαθαρίστρια, τοποθέτησε ένα μοντέλο ενός βαλλιστικού πυραύλου δημιουργώντας έναν… πυραυλοκαθαριστήρα που φαίνεται σαν να πέφτει πάνω στα κεφάλια του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ντόναλντ Τραμπ.



Η ευρεσιτεχνία δεν είναι προς πώληση, αλλιώς θα ανήκε δικαιωματικά στα προϊόντα του Aman teleshopping…



Πηγή: skai.gr

