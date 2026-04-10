Ο ακροδεξιός Μπαρντελά σε σχέση με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Καρολίνα

Μια απρόσμενη αποκάλυψη φέρνει στο φως το γαλλικό περιοδικό «Paris Match», παρουσιάζοντας φωτογραφίες του Ζορντάν Μπαρντελά μαζί με την Ιταλίδα πριγκίπισσα Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών από πρόσφατη απόδρασή τους στην Κορσική.

Το δημοσίευμα, που κάνει λόγο για «ένα ειδύλλιο που κανείς δεν περίμενε», επιβεβαιώνει τις φήμες που είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Παρίσι, σε εκδήλωση για τα 200 χρόνια της «Le Figaro».

🚨🇫🇷 Jordan Bardella, possible candidat du RN à la présidentielle de 2027, s’affiche en couple avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.



Paris Match sort aujourd’hui des photos « prises à leur insu. pic.twitter.com/urHH0jbHDb — The News (@thenews_fr) April 8, 2026

Η σχέση των δύο έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, καθώς φέρνει κοντά δύο εντελώς διαφορετικές διαδρομές ζωής. Από τη μία πλευρά, ο Μπαρντελά, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της γαλλικής ακροδεξιάς, με καταγωγή από λαϊκά στρώματα και πολιτική πορεία που βασίστηκε στην προσωπική του ανέλιξη. Από την άλλη, η νεαρή πριγκίπισσα, με διεθνή ανατροφή και αριστοκρατικό υπόβαθρο.

Όπως σημειώνεται, εκείνη έχει μεγαλώσει ανάμεσα σε πόλεις όπως το Παρίσι, η Ρώμη και το Μονακό, ενώ εκείνος προέρχεται από το Σεν-Ντενί, μια περιοχή με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός «ανορθόδοξου» ζευγαριού.

Πού γνωρίστηκαν

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Μονακό, στο περιθώριο του Grand Prix της Formula 1 τον Μάιο του 2025. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μέχρι πρόσφατα, ο Μπαρντελά απέφευγε να μιλά για την προσωπική του ζωή, την οποία είχε χαρακτηρίσει «τον τελευταίο χώρο ελευθερίας» του. Η δημοσιοποίηση της σχέσης, ωστόσο, φαίνεται να σηματοδοτεί μια αλλαγή στάσης. Η χρονική στιγμή της αποκάλυψης δεν περνά απαρατήρητη. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με τη στρατηγική του ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία.

Η εικόνα ενός πολιτικού που συνδέεται με μια αριστοκρατική προσωπικότητα ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε μέρος της εκλογικής του βάσης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση του προφίλ του προς ένα πιο «διεθνές» και κοσμικό κοινό. Παράλληλα, ανοίγει και η συζήτηση για τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει η σύντροφός του σε περίπτωση περαιτέρω πολιτικής ανόδου.

Ποια είναι η Μαρία-Καρολίνα

Η Μαρία-Καρολίνα των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών είναι 22 ετών και ανήκει σε έναν από τους ιστορικούς ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους. Είναι κόρη του πρίγκιπα Κάρλο, ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία του Οίκου των Βουρβόνων-Δύο Σικελιών, μιας δυναστείας που κυριαρχούσε στη νότια Ιταλία έως την ενοποίησή της τον 19ο αιώνα.

Αν και οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν επίσημη ισχύ στη σύγχρονη Ιταλία, η ίδια διατηρεί έντονη παρουσία στη διεθνή κοσμική σκηνή. Μιλά έξι γλώσσες, συμμετέχει ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις και έχει παρουσία στον χώρο της μόδας, συνεργαζόμενη με γνωστούς οίκους.

La passion de Bardella pour le "bling-bling", toujours très emblématique chez les nouveaux riches, va beaucoup lui nuire. https://t.co/5f0rSRWjJD — Mathieu Géniole (@mathieuge) April 8, 2026

Πηγή: skai.gr

