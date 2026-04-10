Πάσχα: Άλλη ημερομηνία σε Ανατολή και Δύση

Μετά από τον εορτασμό του περσινού Πάσχα την ίδια ημερομηνία από Ορθόδοξους και Καθολικούς, οι χριστιανοί σε Ανατολή και Δύση γιορτάζουν φέτος το Πάσχα και πάλι ξεχωριστά. Καθολικοί και Ευαγγελικοί γιόρτασαν στις 5 Απριλίου, ενώ οι Ορθόδοξοι την Κυριακή, 12 Απριλίου. Οι ημερομηνίες προκύπτουν από διαφορετικές ημερολογιακές παραδόσεις και κανόνες για τον υπολογισμό του Πάσχα.

Η Σύνοδος της Νίκαιας και ο υπολογισμός του Πάσχα

Ο ορθόδοξος ιερέας της Μητροπόλεως Γερμανίας, Ράντου Κωνσταντίνος Μύρων, ρουμανο-ρωσικής καταγωγής, αναφέρει σε συνέντευξή του στην DW ότι το ζήτημα υπολογισμού του Πάσχα απασχολεί την Εκκλησία εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια: «Ήδη στον 4ο αιώνα έχουμε τη σπουδαία Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, της οποίας γιορτάσαμε πέρυσι τα 1.700 χρόνια. Το 325 μ.Χ. πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας μια παγκόσμια σύνοδος, θα λέγαμε σήμερα, η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αποφάσισε πότε θα γιορτάζεται το Πάσχα από όλους, και μάλιστα την πρώτη Κυριακή της άνοιξης, δηλαδή μετά την εαρινή ισημερία, με μια επιπλέον προϋπόθεση: να προηγείται το εβραϊκό Πάσχα. Τότε, όταν σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, ήταν ήδη η ημέρα του εβραϊκού Πάσχα. Αυτή η απόφαση ισχύει για όλη την Εκκλησία, και για τους Καθολικούς και τους Ευαγγελικούς. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνοι δεν τήρησαν το θέμα της προσοχής στο ζήτημα του εβραϊκού Πάσχα και το δεύτερο είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε ακόμα μία Πασχαλία, έναν κατάλογο, ο οποίος βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο».

Πατριάρχης και Πάπας υπέρ μιας κοινής ημερομηνίας

Η επέτειος της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας επανάφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ορισμό κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα σε Ανατολή και Δύση. Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Πάπας Λέων επισκέφθηκε τον ιστορικό χώρο πραγματοποίησης της Συνόδου, στη σημερινή Τουρκία, ζήτησε την ενότητα των χριστιανικών εκκλησιών καιπροσευχήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο προκάτοχος του Λέοντα του 14ου, Πάπας Φραγκίσκος, συμμετείχε επίσης στον διάλογο με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και οι δύο εκκλησιαστικοί ηγέτες τάχθηκαν υπέρ μιας κοινής ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα.

«Σημασία έχει να γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού»

Ο ιερέας Ράντου Κωνσταντίνος Μύρων, θεωρεί ότι Καθολικοί και Ορθόδοξοι χριστιανοί θα πρέπει να επιστρέψουν στον κοινό εορτασμό: «Η επέτειος της Συνόδου της Νίκαιας υπενθύμισε σε όλους πώς ορίζεται η ημερομηνία του Πάσχα και οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι είπαν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον κοινό εορτασμό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε καμιά φορά λίγο "κολλημένοι", και θα το πω λίγο πιο αυστηρά, είμαστε και λίγο τυπολάτρες. Φυσικά δεν έχει καμία σημασία πότε γιορτάζεται το Πάσχα, αλλά σημασία έχει να γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Και αν το κάνουμε από κοινού, φυσικά είναι καλύτερα, και έτσι θα έπρεπε να γίνει».



Τους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς τους ενώνουν σήμερα πολύ περισσότερα από ό,τι έμοιαζε να τους χωρίζουν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Ένας κοινός εορτασμός του Πάσχα θα αποτελούσε καθοριστικό μήνυμα ενότητας σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη -και όχι μόνο- γυρνούν την πλάτη στην Εκκλησία.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.