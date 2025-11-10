Οι Αμερικανοί μεσολαβητές θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ τη Δευτέρα, με την προσοχή να στρέφεται στη δεύτερη, πολύ πιο περίπλοκη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και στο άμεσο πρόβλημα της αντιπαράθεσης σχετικά με μια ομάδα μαχητών της Χαμάς που εξακολουθούν να κρύβονται σε τούνελ, σημειώνει το Reuters.

Η συνάντηση μεταξύ του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται ένα μήνα μετά την πίεση που άσκησαν η Ουάσινγκτον και οι χώρες της περιοχής στο Ισραήλ και τη Χαμάς για εκεχειρία, μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πρόοδος στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ θα απαιτήσει όχι μόνο τη συμφωνία των δύο πλευρών σε θέματα που έχουν ματαιώσει προηγούμενες προσπάθειες ειρήνευσης, αλλά και την επίλυση της άμεσης αδιέξοδης κατάστασης σχετικά με τους παγιδευμένους μαχητές της Χαμάς.

Υπάρχουν περίπου 200 μαχητές στα τούνελ κάτω από τη Ράφα στη ζώνη της Γάζας που εξακολουθεί να ελέγχεται από τον ισραηλινό στρατό, με τη Χαμάς να απαιτεί να τους επιτραπεί να φύγουν -κάτι στο οποίο το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ περιέγραψε την περασμένη εβδομάδα τις προσπάθειες για την επίλυση της αντιπαράθεσης, προσφέροντας στους μαχητές ασφαλή διέλευση προς τις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τη Χαμάς με αντάλλαγμα τον αφοπλισμό τους, ως δοκιμαστική περίπτωση για μελλοντικά βήματα στο ευρύτερο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός.

Παλαιστινιακή πηγή ανέφερε ότι οι μεσολαβητές ενέτειναν τις προσπάθειές τους για την επίλυση της διαμάχης, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε ένοπλη απόπειρα εναντίον των μαχητών της Χαμάς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία.

Οι δύο άνδρες -Νετανιάχου και Κούσνερ- αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα των μαχητών καθώς και τα περαιτέρω βήματα για την εκεχειρία, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Τα μέτρα αυτά θα απαιτήσουν συμφωνία για ένα μεταβατικό κυβερνητικό όργανο για τη Γάζα χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς, τη σύσταση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και τον καθορισμό των όρων συμμετοχής της, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση.

Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία θα ενέχει πιθανώς σημαντική αντίδραση είτε από τη Χαμάς είτε από το Ισραήλ είτε και από τις δύο πλευρές. Η διεθνής ειρηνευτική δύναμη ενδέχεται να απαιτήσει εντολή των Ηνωμένων Εθνών για να αναλάβουν τα κράτη - μέλη το ρίσκο να στείλουν στρατιώτες

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν βλέπουν ακόμη ένα σαφές πλαίσιο για την ειρηνευτική δύναμη και, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, δεν θα συμμετάσχουν, δήλωσε την Δευτέρα ένας ανώτερος αξιωματούχος των Εμιράτων.

Πηγή: skai.gr

