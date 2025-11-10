Τρεις εβδομάδες μετά την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, ενώ οι Aρχές προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους δράστες και να εξηγήσουν πώς τα γαλλικά βασιλικά κοσμήματα εκλάπησαν με τόση ευκολία, ένα ακόμη μυστήριο απασχολούσε το κοινό: ποιος ήταν ο «άνδρας με το φεντόρα» που φωτογραφήθηκε έξω από το μουσείο και έγινε viral;

Η φιγούρα ενός καλοντυμένου νεαρού, με γιλέκο και καπέλο, είχε γίνει viral, προκαλώντας αμέτρητες θεωρίες για την ταυτότητα του. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι ντετέκτιβ, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως η εικόνα ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης.

The man in the fedora, who looks like he came out of a detective film noir from the 1940s is an actual French police detective who’s investigating the theft of the Crown Jewels at the Louvre. Pure aesthetic. pic.twitter.com/XgpgscYGDz — Ian Miles Cheong (@ianmiles) October 22, 2025

Την ώρα που η αστυνομία κινήθηκε γρήγορα, συλλαμβάνοντας και απαγγέλοντας κατηγορίες σε τέσσερα άτομα και ο διευθυντής του Λούβρου παραδεχόταν ότι το σύστημα CCTV ήταν ανεπαρκές, η ταυτότητα του νεαρού παρέμενε άγνωστη… μέχρι τώρα.

Όπως αποκαλύφθηκε πρόκειται για έναν ντόπιο έφηβο, θαυμαστή του Sherlock Holmes και Hercule Poirot, ο οποίος τυχαία βρέθηκε σε έναν πραγματικό τόπο εγκλήματος, σύμφωνα με το BBC.

Some who saw a photo of a dapper individual wearing a fedora at the Louvre on the day of the heist thought he must be a detective. It was in fact a 15-year-old fan of Sherlock Holmes and Hercule Poirot who "decided to play along with the world’s suspense." https://t.co/Y2LKjm99cO pic.twitter.com/M0VpK48Rig — Ajit Pai (@AjitPai) November 9, 2025

Ο μυστηριώδης «άνδρας με το φεντόρα» είναι ο 15χρονος Pedro Elias Garzon Delvau από την πόλη Ραμπουγιέ, νοτιοδυτικά του Παρισιού. Μιλώντας στο Associated Press δήλωσε πως είχε απλώς πάει με την οικογένεια του να επισκεφθεί το Λούβρο, χωρίς να γνωρίζουν ότι είχε πραγματοποιηθεί ληστεία και ότι είχε κλείσει.

«Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει διάρρηξη», είπε. Καθώς ρωτούσε τους αστυνομικούς γιατί το μουσείο ήταν κλειστό, ένας φωτογράφος του Associated Press που φωτογράφιζε την κορδέλα της αστυνομίας στο σημείο, απαθανάτισε τη στιγμή και ο Pedro βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο.

Ο ίδιος συνειδητοποίησε ότι η φωτογραφία είχε γίνει viral τέσσερις ημέρες αργότερα, όταν ένας φίλος του, του έστειλε μήνυμα στο TikTok: «Είσαι εσύ; Όταν του απάντησε ότι ήταν αυτός, ο φίλος του είπε ότι η εικόνα είχε πέντε εκατομμύρια views. «Έμεινα λίγο έκπληκτος», είπε ο Pedro στο Associated Press.

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ένιωσε όταν η μητέρα του τον ενημέρωσε ότι η εικόνα είχε δημοσιευθεί στους New York Times.

«Δεν είσαι κάθε μέρα στους New York Times», σχολίασε. «Ο κόσμος έλεγε, "Έγινες σταρ". Με εξέπληξε το γεγονός ότι με μία μόνο φωτογραφία μπορείς να γίνεις viral σε λίγες μέρες.», πρόσθεσε.

Αναφορικά με το ντύσιμο του με το γιλέκο και το φεντόρα, ο 15χρονος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια εμπνέεται από λογοτεχνικούς ντετέκτιβ του 20ού αιώνα.

«Μου αρέσει να είμαι κομψός», είπε. «Πηγαίνω έτσι ντυμένος και στο σχολείο».

Όσο τα σενάρια στα κοινωνικά δίκτυα έκαναν το γύρο του διαδικτύου, ο ίδιος επέλεξε να μην αποκαλύψει την ταυτότητα του. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ. Με αυτή τη φωτογραφία υπάρχει ένα μυστήριο, οπότε πρέπει να το αφήσεις να εξελιχθεί».

Πηγή: skai.gr

