Με 54 ψήφους υπέρ, έναντι 46 κατά, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την παράταση του προϋπολογισμού, αποτρέποντας την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και τη μείωση του εργατικού δυναμικού, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο χρηματοδοτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο, επικρίθηκε έντονα από τους Δημοκρατικούς που κατήγγειλαν σημαντικές περικοπές δαπανών.

Μετά από μέρες έντονης συζήτησης, ο κορυφαίος Δημοκρατικός της Γερουσίας Τσακ Σούμερ είπε ότι θα ψήφιζε υπέρ του νομοσχεδίου. Ο Σούμερ είπε ότι δεν του άρεσε το νομοσχέδιο, αλλά πίστευε ότι η ενεργοποίηση ενός τερματισμού λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών, θα είχε χειρότερο αποτέλεσμα, καθώς ο Τραμπ και ο σύμβουλός του Ίλον Μασκ κινούνταν γρήγορα για να μειώσουν τις δαπάνες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας απέφυγαν να επιτεθούν στον Σούμερ, επικεντρώνοντας τα σκληρά τους λόγια στον Τραμπ και τον Μασκ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους ενέκρινε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το μέτρο, το οποίο αφήνει σε μεγάλο βαθμό τις δαπάνες σταθερές στα περίπου 6,75 τρισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την οργή τους για το νομοσχέδιο, το οποίο θα περικόψει τις δαπάνες κατά περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια και το οποίο είπαν ότι δεν εμποδίζει την εκστρατεία του Τραμπ να σταματήσει τις δαπάνες που επιβάλλει το Κογκρέσο και να περικόψει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Οι κινήσεις έρχονται καθώς ο Τραμπ έχει εγκλωβιστεί σε εμπορικό πόλεμο με μερικούς από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ που έχει πυροδοτήσει μεγάλο ξεπούλημα μετοχών και έχει αυξήσει τις ανησυχίες για την ύφεση.

Η έγκριση του νομοσχεδίου δίνει τον χρόνο για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, με τους αναγκαίους πόρους για να υλοποιηθούν ορισμένες προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ, όπως το πρόγραμμα απέλασης παράτυπων μεταναστών.

