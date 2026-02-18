Ο Αμερικανός παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ κατηγόρησε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS πως αρνήθηκε να μεταδώσει συνέντευξη που πήρε από βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, φοβούμενο αντίποινα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), το αμερικανικό «ΕΣΡ».

Στην εκπομπή του τη Δευτέρα το βράδυ, ο Κόλμπερτ είπε ότι το CBS δεν θα παρουσίαζε τη συνέντευξή του με τον βουλευτή του Τέξας, Τζέιμς Ταλάρικο, λόγω ανησυχιών για πιθανή αντίδραση της FCC, η οποία έχει εκδώσει νέες οδηγίες σχετικά με τον ίσο χρόνο προβολής των πολιτικών υποψηφίων.

«Οι δικηγόροι του δικτύου μας μάς ενημέρωσαν με σαφήνεια ότι δεν μπορούσαμε να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή», είπε. «Στη συνέχεια, μού είπαν με ασαφείς όρους ότι όχι μόνο δεν μπορούσα να τον φιλοξενήσω, αλλά δεν μπορούσα καν να αναφέρω ότι δεν τον φιλοξένησα. Και επειδή το δίκτυό μου σαφώς δεν θέλει να μιλήσουμε για αυτό, ας μιλήσουμε για αυτό».

Ο Κόλμπερτ, παρουσιαστής του The Late Show, συνέχισε λέγοντας ότι οι νέες οδηγίες της FCC απαιτούν από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να παρέχουν ίσο χρόνο στους αντίπαλους πολιτικούς υποψηφίους, με τους δικηγόρους του δικτύου να αναφέρουν πως αυτό μπορεί να δημιουργήσει νομικά προβλήματα.

Το CBS αρνήθηκε πως «απαγόρευσε» τη μετάδοση της συνέντευξης, λέγοντας ότι έδωσε μόνο «νομικές οδηγίες».

Αναλυτικά, το δίκτυο ανέφερε: «Το CBS δεν απαγόρευσε στο Late Show να μεταδώσει τη συνέντευξη με τον βουλευτή Τζέιμς Ταλάρικο. Η εκπομπή έλαβε νομική καθοδήγηση σχετικά με το ότι η μετάδοση θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τον κανόνα της FCC για ίσο χρόνο για δύο άλλους υποψηφίους... και παρουσίασε επιλογές για το πώς θα μπορούσε να εκπληρωθεί ο ίσος χρόνος για τους άλλους υποψηφίους». Και συνέχισε λέγοντας πως: «Το Late Show αποφάσισε να παρουσιάσει τη συνέντευξη μέσω του καναλιού του στο YouTube, κάνοντας προώθηση μέσω του αέρα της εκπομπής, αντί να επιλέξει την οδηγία για τον ίσο χρόνο».

Σύμφωνα με το BBC, το περιεχόμενο των ειδήσεων εξαιρείται από τον κανόνα αυτόν, ωστόσο η FCC έχει δηλώσει ότι ο κανόνας ενδέχεται να εφαρμοστεί σύντομα σε βραδινά προγράμματα (talk shows), όπως αυτό του Κόλμπερτ. Ενδέχεται επίσης να εφαρμοστεί και σε πολιτικά ραδιοφωνικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να ευνοούν τους Ρεπουμπλικάνους.

Μετά την έκδοση των νέων κατευθυντήριων γραμμών τον Ιανουάριο, ο Μπρένταν Καρ, πρόεδρος της FCC, δήλωσε στο X ότι: «Επί χρόνια, τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα θεωρούσαν ότι τα βραδινά και ημερήσια talk shows τους πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως "αυθεντικά ενημερωτικά" προγράμματα, ακόμη και όταν τα κίνητρά τους ήταν καθαρά κομματικά πολιτικά. Σήμερα, η FCC τούς υπενθύμισε την υποχρέωσή τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους».

Και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει την άδεια της FCC για διάφορα αμερικανικά δίκτυα που, όπως ισχυρίζεται, έχουν μεταδώσει απόψεις επικριτικές για την προεδρία του.

Υπενθυμίζεται πως η Paramount Global, μητρική εταιρεία του CBS, συμφώνησε τον περασμένο Ιούλιο να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια νομική διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με μια συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS με την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Επιχειρηματικοί αναλυτές έχουν δηλώσει ότι η συμφωνία έγινε εν μέρει για να μην επηρεαστεί η προγραμματισμένη συγχώνευση της Paramount με τη Skydance Media, την οποία ο Τραμπ είχε τη δύναμη να σταματήσει.

Η Άννα Γκόμεζ, η μόνη Δημοκρατική στην FCC, καταδίκασε την αντίδραση του CBS, λέγοντας ότι το δίκτυο έχει το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σύμφωνα με την Πρώτη Τροπολογία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.