Πυρετός χρυσού κατέλαβε φτωχική περιοχή στη Νότια Αφρική

Στον πυρετό του χρυσού ζει οικισμός ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η φήμη ότι τυχερός βρήκε κόκκους από το πολύτιμο μέταλλο.

Σύμφωνα με το BBC, κάτοικος σε μια φτωχή συνοικία της πόλης Σπρινγκς, όπου παλιά λειτουργούσαν ορυχεία, ισχυρίστηκε ότι βρήκε ψήγματα χρυσού ενώ έσκαβε σε στάβλο.

Από τότε δεκάδες άνθρωποι έχουν συρρεύσει στην περιοχή και σκάβουν τον περιφραγμένο χώρο όπου άλλοτε σταβλίζονταν αγελάδες, ελπίζοντας να πλουτίσουν. Οπλισμένοι με αξίνες και φτυάρια, κοσκινίζουν το χώμα σε σκηνές που θυμίζουν τον πυρετό του χρυσού, ο οποίος συνέβαλε στη δημιουργία της οικονομικής πρωτεύουσας της Νότιας Αφρικής πριν από περισσότερο από έναν αιώνα.

Το Σπρινγκς ήταν κάποτε μια ακμάζουσα πόλη χρυσού, όμως τα ορυχεία του έκλεισαν πριν από αρκετά χρόνια, καθώς το υπερβολικό βάθος των ορυγμάτων καθιστούσε την εκμετάλλευση οικονομικά ασύμφορη. Η πόλη περιβάλλεται πλέον από οικισμούς, πολλοί από τους κατοίκους των οποίων είναι μετανάστες από γειτονικές χώρες.

Το Υπουργείο Ορυκτών Πόρων της Νότιας Αφρικής καταδίκασε την πρόσφατη μεταλλευτική δραστηριότητα στον οικισμό Γκουγκουλέτου του Σπρινγκς, χαρακτηρίζοντάς την παράνομη και προειδοποιώντας ότι προκαλεί περιβαλλοντικές ζημιές. Κάποιοι, ωστόσο, από τους σύγχρονους χρυσωρύχους δήλωσαν στο BBC ότι έχουν βρει χρυσό και τον έχουν πουλήσει στη μαύρη αγορά.

Για να διαχωρίσουν το πολύτιμο μέταλλο χρησιμοποιούν επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως ο υδράργυρος και το κυανιούχο νάτριο. «Ξέρουμε ότι αυτό είναι παράνομο. Θέλουμε η κυβέρνηση να μας δώσει άδειες εξόρυξης ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε και να πληρώνουμε φόρους», είπε στο BBC άνδρας που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Εξήγησε ότι, ως πατέρας δύο παιδιών, χρειάζεται να κερδίζει χρήματα για να τα στείλει σχολείο και να βάζει φαγητό στο τραπέζι.

Ένα γραμμάριο χρυσού αξίζει περίπου 100 δολάρια. Πολλοί από όσους έσκαβαν κατά την επίσκεψη του BBC ανέφεραν ότι κατάγονται από το γειτονικό Λεσότο. Από την άλλη, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός στη Νότια Αφρική ανέρχεται σε 368 δολάρια (270 λίρες).

Περίπου στις 2 το μεσημέρι, μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου, παιδιά φτάνουν στο σημείο, αφού πρώτα έχουν περάσει από τα σπίτια τους για να βγάλουν τις σχολικές στολές. Στη συνέχεια σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν τους γονείς τους να σκάψουν για χρυσό. Κατά την επίσκεψή του, το BBC διαπίστωσε ότι σε ορισμένα σημεία το έδαφος είχε καταστεί ασταθές.

«Η ανεξέλεγκτη εκσκαφή μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του εδάφους, θέτοντας τις γειτονικές κοινότητες και ιδιαίτερα τα παιδιά σε σημαντικό κίνδυνο τραυματισμού ή απώλειας ζωής» προειδοποίησε το υπουργείο Μεταλλείων σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Η παράνομη εξόρυξη είναι συχνό φαινόμενο στη Νότια Αφρική και με τα χρόνια πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εργαζόμενοι σε επικίνδυνες συνθήκες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα δήλωσε ότι θα αναπτύξει τον στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις εγκληματικές συμμορίες και την παράνομη εξόρυξη στη χώρα. Οι αρχές αποδίδουν την ευθύνη σε παράνομους μεταλλωρύχους, γνωστούς ως «ζάμα ζάμα», συνήθως οπλισμένους και χωρίς έγγραφα αλλοδαπούς.

Δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στην περίπτωση του Σπρινγκς.

Πηγή: skai.gr

