Ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος Ι’ πραγματοποιεί από σήμερα τριήμερη επίσκεψη στη Γροιλανδία, η οποία θα ξεκινήσει από την πρωτεύουσα Νουούκ, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γροιλανδός πρωθυπουργός Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου των ανακτόρων.

Παρά το δύσκολο αποικιοκρατικό παρελθόν, οι Δανοί βασιλείς είναι δημοφιλείς στη Γροιλανδία.

Η περιοδεία πραγματοποιείται αφού η Γροιλανδία βρέθηκε στο επίκεντρο διπλωματικής έντασης καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξίωνε να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του τεράστιου νησιού της Αρκτικής, προκαλώντας την αντίδραση τόσο της Δανίας όσο και της Ευρώπης.

Ανακοινώνοντας την επικείμενη επίσκεψή του στα τέλη Ιανουαρίου ο βασιλιάς της Δανίας δήλωσε ότι είναι «βαθιά αλληλέγγυος» με τους Γροιλανδούς που αναστατώθηκαν από τις δηλώσεις Τραμπ.

«Μέσω του Τύπου μπορούμε να δούμε και να νιώσουμε ότι οι άνθρωποι ανησύχησαν πολύ (…) είναι ξεκάθαρο ότι μας απασχολεί και τους δύο», είχε σημειώσει ο Φρειδερίκος αναφερόμενος στη σύζυγό του, τη βασίλισσα Μαίρη.

Ο 57χρονος μονάρχης, ο ρόλος του οποίου είναι κυρίως συμβολικός, αναμένεται να επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη, τη Μανιτσόκ, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια του Νουούκ, όπου θα συναντηθεί με τοπικούς επιχειρηματίες.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στο Κανγκερλουσουάκ, ακόμη πιο βόρεια, για να επισκεφθεί ένα κέντρο ψυχαγωγίας των δανέζικων στρατευμάτων.

Η Ουάσινγκτον δηλώνει τακτικά ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και κατηγορεί τη Δανία, και ευρύτερα τους Ευρωπαίους, ότι δεν προστατεύουν επαρκώς αυτή τη στρατηγική περιοχή έναντι των Ρώσων και των Κινέζων.

Τον Μάρτιο του 2025 ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε επικρίνει έντονα την αδράνεια, όπως τη χαρακτήρισε, της Δανίας αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για την αγάπη μου προς τη Γροιλανδία. Οι δεσμοί μου με τον γροιλανδικό λαό παραμένουν ακλόνητοι», είχε απαντήσει ο Φρειδερίκος, σε μια σπάνια δήλωσή του.

Πηγή: skai.gr

