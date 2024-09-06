ΟΗΕ: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν την Αμερικανίδα ακτιβίστρια

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ σκότωσαν σήμερα τη φιλοπαλαιστίνια ακτιβίστρια Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, με μια σφαίρα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά του εβραϊκού εποικισμού στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (BDHNU).

«Στις 6 Σεπτεμβρίου οι FSI (σ.σ. ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας) σκότωσαν μια Αμερικανίδα ακτιβίστρια 26 ετών στην Μπέιτα (…) με μια σφαίρα που την χτύπησε στο κεφάλι ενώ συμμετείχε σε ειρηνική διαδήλωση κατά του εποικισμού», ανέφερε το BDHNU για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Το θύμα είχε επίσης την τουρκική υπηκοότητα.

Η Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αναζητά «περισσότερες πληροφορίες» για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η Αϊσενούρ Εζγκί Εϊγκί, ενώ η Τουρκία χαρακτήρισε «δολοφονία από την κυβέρνηση Νετανιάχου» τον θάνατο της νεαρής ακτιβίστριας.

