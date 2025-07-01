Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι εξετάζει αιματηρό πλήγμα σε ίντερνετ καφέ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι φονικό πλήγμα σε ίντερνετ καφέ χθες στη Γάζα στοχοθέτησε «αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς», αλλά είπε ότι το περιστατικό εξετάζεται.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί από σχεδόν 21 μήνες πολέμου, ανακοίνωσε τον θάνατο 24 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό δεκάδων σε πλήγμα στο καφέ "Al-Baqa", που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, στην πόλη της Γάζας.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι ο στρατός «έπληξε αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς».

«Πριν από το πλήγμα, ελήφθησαν μέτρα, με τη βοήθεια εναέριας επόπτευσης για να περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγούν άμαχοι» δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας χωρίς να δίνει άλλες διευκρινίσεις ότι «το περιστατικό είναι υπό εξέταση».

«Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος σε αυτό το κατάστημα, που πουλάει ποτά, έχει χώρους για οικογένειες και πρόσβαση στο διαδίκτυο» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άχμεντ αλ Ναϊράμπ, 26 ετών, που βρισκόταν σε κοντινή παραλία όταν άκουσε «τεράστια έκρηξη».

«Ήταν σφαγή» πρόσθεσε. «Είδα ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα παντού, πτώματα ακρωτηριασμένα και καμένα. Η σκηνή σου πάγωνε το αίμα. Όλοι έκλαιγαν».

Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης από το Ισραήλ που πολιορκεί τη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης στο σημείο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις αναφορές της τοπικής Πολιτικής Προστασίας.

