Βρετανία: Τον «συνέλαβε» η τεχνολογία: 92χρονος καταδικάστηκε για φόνο και βιασμό

Τον «συνέλαβε» η τεχνολογία... Ο λόγος για τον Ράιλαντ Χέντλεϊ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο του Μπρίστολ στη Βρετανία για τον βιασμό και τη δολοφονία της Λουίζα Νταν, η οποία ήταν 75 ετών όταν τη σκότωσε ο Χέντλεϊ.

Σύμφωνα με το CNN, η Νταν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Ίστον, στα προάστια του Μπρίστολ, τον Ιούνιο του 1967. Η αστυνομία διαπίστωσε τότε ότι είχε βιαστεί και πέθανε από στραγγαλισμό και ασφυξία.

Η τοπική αστυνομία ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα: πήραν αποτυπώματα από παλάμες από 19.000 άνδρες, συνέλεξαν 1.300 καταθέσεις και έκαναν περισσότερες από 8.000 επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές του Άβον και του Σόμερσετ σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα.

Ωστόσο, καμιά από αυτές τις προσπάθειες δεν οδήγησε κάπου, και η υπόθεση έμεινε στο αρχείο.

Η Λουίζα Νταν το 1967

Μόνο όταν η αστυνομία άρχισε να εξετάζει και πάλι την «παγωμένη» υπόθεση το 2023, οι ερευνητές μπόρεσαν να αποκτήσουν ένα πλήρες προφίλ DNA του δολοφόνου της Νταν από τη φούστα που φορούσε όταν δολοφονήθηκε - χρησιμοποιώντας τεχνολογία που δεν ήταν διαθέσιμη την εποχή του εγκλήματος.

Αυτό το προφίλ DNA στη συνέχεια αντιστοιχίστηκε με δείγματα που ελήφθησαν από τον Χέντλεϊ μετά τη σύλληψή του για δύο βιασμούς το 1977, οδηγώντας στη σύλληψή του τον Νοέμβριο του 2024.

«Για 58 χρόνια, αυτό το φρικτό έγκλημα παρέμεινε ανεξιχνίαστο και ο Ράιναλντ Χέντλεϊ, ο άνθρωπος που γνωρίζουμε τώρα ότι είναι υπεύθυνος, έμενε μακριά τη δικαιοσύνη», δήλωσε η Εισαγγελέας του Στέμματος Σάρλοτ Ριμ.

Η Χέντλεϊ, ο οποίος ήταν 34 χρόνων το 1967 αρνήθηκε ότι διέπραξε τα αδικήματα.

Εξετάστηκαν 20 κουτιά αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές.

Ένα μερικό αποτύπωμα χεριού που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος επανεξετάστηκε επίσης στο πλαίσιο της εξέτασης της υπόθεσης. Το αποτύπωμα ενός μέρους μιας παλάμης, ανάμεσα στον καρπό και τη βάση του μικρού δακτύλου, ανακαλύφθηκε σε ένα παράθυρο στο πίσω μέρος της κατοικίας του θύματος και αντιστοιχίστηκε με το χέρι του δράστη από τέσσερις εμπειρογνώμονες.

«Ο Χέντλεϊ δεν αναφέρθηκε ποτέ στην αρχική έρευνα, καθώς ζούσε εκτός της περιοχής όπου διεξήχθησαν οι έρευνες από σπίτι σε σπίτι», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο ανώτερος ερευνητής της αστυνομίας επιθεωρητής Ντέιβ Μέρτσαντ.

Πρόσθεσε ότι η «εκτεταμένη και σχολαστική δουλειά» που έγινε από τους αστυνομικούς στην αρχική έρευνα άνοιξε το δρόμο για την αστυνομία να λύσει το έγκλημα. Σημείωσε ότι στο πλαίσιο της εκ νέου έρευνας, 20 κουτιά με πρωτότυπο υλικό εξετάστηκαν από την αστυνομία.

Η εισαγγελία δήλωσε ότι όλοι οι μάρτυρες στην υπόθεση εκτός από έναν έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια των σχεδόν έξι δεκαετιών από τότε που διαπράχθηκε το έγκλημα, αλλά ότι παλιές καταθέσεις διαβάστηκαν στο δικαστήριο ως μέρος της δίκης.

Ο Χέντλεϊ αντιμετωπίζει την προοπτική να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή. Είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανάλογα κακουργήματα στο παρελθόν, αλλά μετά από έφεση η ποινή του είχε μειωθεί σε επταετή φυλάκιση.

Η φούστα που φορούσε το θύμα όταν δολοφονήθηκε

