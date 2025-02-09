Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επέκτειναν στη Νουρ Σαμς τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση των επιχειρήσεών τους στο κατεχόμενο έδαφος.

Ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν στις 21 Ιανουαρίου, την οποία αξιωματούχοι περιέγραψαν ως "μεγάλης κλίμακας και σημαντική στρατιωτική επιχείρηση".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών και τέθηκε υπό κράτηση αριθμός καταζητούμενων υπόπτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

