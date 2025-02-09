Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επέκτειναν στη Νουρ Σαμς τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση των επιχειρήσεών τους στο κατεχόμενο έδαφος.
Ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν στις 21 Ιανουαρίου, την οποία αξιωματούχοι περιέγραψαν ως "μεγάλης κλίμακας και σημαντική στρατιωτική επιχείρηση".
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών και τέθηκε υπό κράτηση αριθμός καταζητούμενων υπόπτων.
- Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έκτακτη αραβική σύνοδο κορυφής για να συζητηθούν οι «σοβαρές» εξελίξεις για τους Παλαιστίνιους
- Επαναπατρίστηκαν στην Ταϊλάνδη 5 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς – Συγκινητικές στιγμές στην Μπανγκόκ
- Πέθανε ο πρώτος πρόεδρος της Ναμίμπια σε ηλικία 95 ετών - Ηγήθηκε του αγώνα για την ανεξαρτησία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.