Ο ισραηλινός στρατός διευρύνει την επιχείρησή του στη Δυτική όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών και τέθηκε υπό κράτηση αριθμός καταζητούμενων υπόπτων

Δυτική όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επέκτειναν στη Νουρ Σαμς τη στρατιωτική τους επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ανακοινώνοντας τη διεύρυνση των επιχειρήσεών τους στο κατεχόμενο έδαφος.

Ο στρατός, η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών εξαπέλυσαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Τζενίν στις 21 Ιανουαρίου, την οποία αξιωματούχοι περιέγραψαν ως "μεγάλης κλίμακας και σημαντική στρατιωτική επιχείρηση".

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε αριθμός Παλαιστίνιων μαχητών και τέθηκε υπό κράτηση αριθμός καταζητούμενων υπόπτων.

