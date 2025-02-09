Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έκτακτη αραβική σύνοδο κορυφής για να συζητηθούν «σοβαρές» εξελίξεις για το παλαιστινιακό ζήτημα

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έκτακτη αραβική σύνοδο κορυφής στις 27 Φεβρουαρίου για να συζητήσει τις «σοβαρές», όπως τις χαρακτήρισε, εξελίξεις για τους Παλαιστίνιους, σύμφωνα με ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Η σύνοδος κορυφής θα λάβει χώρα εν μέσω της περιφερειακής και παγκόσμιας καταδίκης της πρότασης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τη Λωρίδα της Γάζας και να δημιουργηθεί μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού πρώτα μετεγκατασταθούν αλλού οι Παλαιστίνιοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.