Νέες αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει και πάλι το προάστιο Νταχίγια στη Βηρυτό, αφού νωρίτερα είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, εκρήξεις ακούγονται στην περιοχή.

فيديو للغارة التي استهدفت بلدة #دورس – بعلبك. وبحسب المعلومات الأولية غارة عنيفة على باتوليه استهدفت الهيئة الصحية.#لبنان #البقاع #بعلبك pic.twitter.com/dHFBRgj7Ly — كواليس بيروت - Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) October 8, 2024

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/W00ws3Q8bh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.