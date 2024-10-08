Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό - Δείτε βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού

Βηρυτός

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει και πάλι το προάστιο Νταχίγια στη Βηρυτό, αφού νωρίτερα είχε εκδώσει εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, εκρήξεις ακούγονται στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βηρυτός Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark