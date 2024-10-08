Συρία: Οι IDF χτύπησαν κτίριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό

Κτίριο σε συνοικία κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό χτύπησαν το βράδυ της Τρίτης οι IDF.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά άμαχοι ν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, αναφορές έκαναν λόγο ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ο αναπληρωτής διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί στόχευαν τον διοικητή της μονάδας 4400 της Χεζμπολάχ και Ιρανούς αξιωματούχους.

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο διέψευσε ότι υπήρξαν Ιρανοί πολίτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο ισραηλινό χτύπημα στη Δαμασκό, ισχυρισμοί ωστόσο που δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η μονάδα 4400 είναι επιφορτισμένη με την παράδοση όπλων από το Ιράν και τους πληρεξούσιους του στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Συριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό σκοτώθηκαν 7 άμαχοι, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ 11 τραυματίστηκαν.

The strike by #Israel tonight in #Syria took place in the Mezzeh district of Damascus near the Islamic Republic of #Iran's embassy, which is frequented by #IRGCterrorists. pic.twitter.com/zGB1yqrXcU — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 8, 2024

❗️🇮🇱⚔️🇸🇾🇮🇷 - Israeli airstrikes hit the al-Mazzeh suburb of Damascus, Syria, near the Iranian Embassy.



Syrian media, including Sham Radio, confirmed casualties and reported extensive damage at the target site.



Reports that a "senior official" was targeted and possibly… pic.twitter.com/S4v5F8Yxkh — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 8, 2024

Strikes by #Israel tonight around Damascus, #Syria. There is some speculation this may have been a targeted killing. #IRGCterrorists. pic.twitter.com/HN2xsIxDgm — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 8, 2024

🚨#BREAKING: Israeli raid on Iranian embassy neighborhood in Damascus, Syria is an assassination attempt; 4 people have reportedly been killed in the attack. pic.twitter.com/u80yoTBvgK — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 8, 2024

Νέα προειδοποίηση για εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στη Βηρυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος των IDF ενόψει άμεσης επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/W00ws3Q8bh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2024

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός.

Σκοτώσαμε τον Χασάν Νασράλα τον διάδοχό του (Χασέμ Σαφιεντίν) και τους διαδόχους του, ανακοίνωσε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου απευθύνεται στους πολίτες του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη Χεζμπολάχ.

«Σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Η Χεζμπολάχ δεν ήταν τόσο αδύναμη εδώ και πολλά χρόνια» επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.