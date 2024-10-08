Λογαριασμός
Οι IDF χτύπησαν κτίριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό - Στόχοι αξιωματούχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ - Bίντεο

Συριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό σκοτώθηκαν 7 άμαχοι, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ 11 τραυματίστηκαν

UPDATE: 22:20
Συρία: Οι IDF χτύπησαν κτίριο κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό

Κτίριο σε συνοικία κοντά στην ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό χτύπησαν το βράδυ της Τρίτης οι IDF.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας SANA, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν επτά άμαχοι ν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν. Νωρίτερα, αναφορές έκαναν λόγο ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ο αναπληρωτής διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ισραηλινοί στόχευαν τον διοικητή της μονάδας 4400 της Χεζμπολάχ και Ιρανούς αξιωματούχους. 

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στον Λίβανο διέψευσε ότι υπήρξαν Ιρανοί πολίτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο ισραηλινό χτύπημα στη Δαμασκό, ισχυρισμοί ωστόσο που δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η μονάδα 4400 είναι επιφορτισμένη με την παράδοση όπλων από το Ιράν και τους πληρεξούσιους του στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Συριακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι από το ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό σκοτώθηκαν 7 άμαχοι, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ 11 τραυματίστηκαν.  

Συρία

Νέα προειδοποίηση για εκκένωση συγκεκριμένων κτιρίων στη Βηρυτό ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ο εκπρόσωπος των IDF ενόψει άμεσης επίθεσης από τις ισραηλινές δυνάμεις. 

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους, ειδικά όσους βρίσκονται σε συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF στο X.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα της Χεζμπολάχ και ο Ισραηλινός Στρατός θα ενεργήσει εναντίον τους στο εγγύς μέλλον. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε» προειδοποιεί ο Ισραηλινός αξιωματικός. 

Σκοτώσαμε τον Χασάν Νασράλα τον διάδοχό του (Χασέμ Σαφιεντίν) και τους διαδόχους του, ανακοίνωσε επισήμως το απόγευμα της Τρίτης ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου απευθύνεται στους πολίτες του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τη Χεζμπολάχ.

«Σκοτώσαμε τον ίδιο τον Νασράλα, τον διάδοχο του Νασράλα και τον διάδοχο του διαδόχου του Νασράλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. 

«Η Χεζμπολάχ δεν ήταν τόσο αδύναμη εδώ και πολλά χρόνια» επισήμανε. 

