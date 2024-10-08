ΗΠΑ: Η ξαφνική επιθυμία της Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός δείχνει ότι έχει πάθει «ζημιά»

Το κάλεσμα της Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός σήμερα Τρίτη δείχνει ότι η τρομοκρατική ομάδα οπισθοχωρεί και έχει υποστεί «ζημιά», τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάθιου Μίλερ.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι οι δυνατότητες της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν είναι άθικτες και οι μαχητές της απωθούν τις ισραηλινές χερσαίες εισβολές, παρά τα «οδυνηρά πλήγματα» που επέφερε το Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Κασέμ είπε ότι η ομάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπέρι, συμμάχου της Χεζμπολάχ, να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τυχόν όρους που απαιτούνται από τη Χεζμπολάχ.

«Για ένα χρόνο, είχατε τον κόσμο να ζητά αυτή την κατάπαυση του πυρός, είχατε τη Χεζμπολάχ να αρνείται να συμφωνήσει σε μια τέτοια κατάπαυση, και τώρα που οπισθοχωρεί και έχει υποστεί ζημιά, ξαφνικά άλλαξαν τόνο και θέλουν κατάπαυση του πυρός» τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Συνεχίζουμε να θέλουμε τελικά μια διπλωματική λύση σε αυτή τη σύγκρουση», διευκρίνισε ο Μίλερ.

Πηγή: skai.gr

