Ο εξόριστος ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, που λέει πως αυτός ήταν ο νικητής στις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουλίου στις οποίες αντιμετώπισε τον αρχηγό του κράτους Νικολάς Μαδούρο, βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αργεντινή, ενώ οι αρχές στο Καράκας πρόσφεραν αμοιβή 100.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, εξόριστος στην Ισπανία από τον Σεπτέμβριο, που έχει υποσχεθεί να επιστρέψει στη χώρα του για να «αναλάβει τα καθήκοντά του» τη 10η Ιανουαρίου αντικαθιστώντας τον κ. Μαδούρο, αναμενόταν στο Μπουένος Άιρες εντός ωρών, δήλωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή στην προεδρία της Αργεντινής, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Λίγη ώρα νωρίτερα, στο Καράκας ανακοινωνόταν πως προσφέρεται αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του αντιπολιτευόμενου.

«Καταζητείται. Διαταγή σύλληψης. Αμοιβή: 100.000 δολάρια», διαβάζει κανείς σε αφίσα που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία της Βενεζουέλας, με φωτογραφία του κ. Γκονσάλες Ουρούτια.

Η αφίσα θα αναρτηθεί σε αεροδρόμια και σημεία ελέγχου της αστυνομίας σ’ όλη τη χώρα, δήλωσαν δικαστικές πηγές.

Η ανακήρυξη της επανεκλογής του Νικολάς Μαδούρο για τρίτη εξαετή θητεία αμφισβητήθηκε από την αντιπολίτευση, που διαβεβαιώνει πως νικητής αναδείχθηκε ο δικός της υποψήφιος, ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, με πάνω από 67% των ψήφων.

Ο πρώην διπλωμάτης και η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έχει περάσει στην παρανομία, κάλεσαν την Τρίτη τους συμπολίτες τους σε νέες διαδηλώσεις καθώς ο πρόεδρος Μαδούρο αναμένεται να ορκιστεί την επόμενη Παρασκευή 10η Ιανουαρίου.

«Ας αναλάβουμε μαζί τη δέσμευση πως η θητεία μου θα αρχίσει το 2025», δήλωσε ο κ. Γκονσάλες Ουρούτια, που κατέφυγε στην Ισπανία.

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και αρκετές κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής δεν αναγνωρίζουν την επανεκλογή του κ. Μαδούρο, που εκλέγεται από το 2013 σε ψηφοφορίες που αμφισβητεί η αντιπολίτευση.

Ο πρόεδρος Μαδούρο θεωρεί ότι οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης περί εκλογικής απάτης αποτελούν μέρος σχεδίου για να γίνει «πραξικόπημα» στη Βενεζουέλα. Συνεχίζει να υποστηρίζεται από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Τη 10η Ιανουαρίου 2025 θα κατέβουμε στον δρόμο κατά εκατομμύρια και θα ορκιστούμε για τη Βενεζουέλα», ακούει κανείς σε βίντεο που μεταφόρτωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος στο Instagram, και αναπαράγει αποσπάσματα ομιλίας που είχε εκφωνήσει τον Δεκέμβριο μπροστά στην προεδρία στο Καράκας.

«Το σπίτι του λαού δεν θα πέσει ποτέ στα χέρια μαριονέτας», αναφέρει στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, προφανώς καταφερόμενος εναντίον του κ. Γκονσάλες Ουρούτια.

Η ανακήρυξη της νίκης του Νικολάς Μαδούρο πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 28 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι περίπου 200, κατά τις εισαγγελικές αρχές της Βενεζουέλας.

Πάνω από 2.400 μέλη ή οπαδοί της αντιπολίτευσης τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων . Τους ασκήθηκαν διώξεις μεταξύ άλλων για τρομοκρατία και υποκίνηση μίσους και πολλοί οδηγήθηκαν σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Σχεδόν 1.400 εξ αυτών πάντως έχουν αποφυλακιστεί υφ’ όρον, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αναμενόμενη άφιξη του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας αναμένεται να χειροτερέψει ακόμη περισσότερο την ήδη τοξική ατμόσφαιρα ανάμεσα στο Καράκας και το Μπουένος Άιρες.

Την Πέμπτη, η Αργεντινή ανακοίνωσε πως προσέφυγε εναντίον της Βενεζουέλας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), καταγγέλλοντας την «αυθαίρετη σύλληψη και την εξαναγκαστική εξαφάνιση» αργεντινού χωροφύλακα, του Ναουέλ Γκάζο, που έχει συλληφθεί στο Καράκας και κατηγορείται για «τρομοκρατία».

Οι διπλωματικές σχέσεις των δυο χωρών έχουν διακοπεί με απόφαση της Βενεζουέλας αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι αμφισβήτησε την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο.

Την ασφάλεια της πρεσβείας της Αργεντινής στο Καράκας πλέον εγγυάται η Βραζιλία. Τον Μάρτιο, έξι συνεργάτες της αρχηγού της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Ματσάδο, οι οποίοι κατηγορούνται για «τρομοκρατία», προσέφυγαν στην διπλωματική αντιπροσωπεία αυτή. Οι πέντε από τους έξι παραμένουν εκεί.

Πηγή: skai.gr

