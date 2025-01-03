Με μηνύσεις προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη της έκρηξης του Cybertruck έξω από το ξενοδοχείο Trump στο Λας Βέγκας την Τετάρτη.

Ο Μασκ «θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μηνύσει τα μέσα που πλαισίωσαν την ιστορία έτσι», δημοσίευσε ο συντηρητικός ακτιβιστής Robby Starbuck στο X, μαζί με ένα στιγμιότυπο ενός σχετικού άρθρου από το Business Insider.

Ο τίτλος του άρθρου του Business Insider, όπως και άλλων άρθρων για το περιστατικό, κάνουν λόγο για «έκρηξη του Cybertruck».

Honestly @elonmusk should consider suing outlets who framed the story like this. These headlines are sabotaging @Tesla’s brand by making people think it caught on fire. There’s about 1 Tesla fire for every 130 million miles traveled. Other cars have 1 every 18 million miles. pic.twitter.com/OuKAgNboIf — Robby Starbuck (@robbystarbuck) January 2, 2025

«Αυτοί οι τίτλοι σαμποτάρουν την επωνυμία του @Tesla κάνοντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι πήρε φωτιά», συνέχισε η Starbuck. «Υπάρχει περίπου 1 πιθανότητα φωτιάς στο Tesla για κάθε 130 εκατομμύρια μίλια που διανύονται. Άλλα αυτοκίνητα έχουν 1 κάθε 18 εκατομμύρια μίλια».

Το δικό του σχόλιο στην ανάρτηση αυτή έκανε ο Ίλον Μασκ λέγοντας ότι «ίσως είναι καιρός να το κάνουμε», απαντώντας στην πρόταση να εξετάσει το ενδεχόμενο μήνυσης.

Ο δισεκατομμυριούχος Διευθύνων Σύμβουλος που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε πολλές αναρτήσεις στο X, επικρίνοντας την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης για το περιστατικό και υπερασπίζοντας την ασφάλεια του οχήματός του.

«Το γεγονός ότι επρόκειτο για Cybertruck περιόρισε πραγματικά τη ζημιά που σημειώθηκε μέσα στον παρκαδόρο, επειδή το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης πέρασε μέσα από το φορτηγό και έπειτα προς τα έξω», δήλωσε ο σερίφης του Μητροπολιτικού Τμήματος της Αστυνομίας του Λας Βέγκας Kevin McMahill κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αυτή την εβδομάδα.

Ο Μασκ αναδημοσίευσε ένα βίντεο από τη διάσκεψη, γράφοντας: «Οι χαζοί αρθρογράφοι διάλεξαν το λάθος όχημα για μια τρομοκρατική επίθεση. Το Cybertruck περιόρισε πραγματικά την έκρηξη και κατεύθυνε την έκρηξη προς τα πάνω. Ούτε οι γυάλινες πόρτες του λόμπι δεν έσπασαν».

Πηγή: skai.gr

