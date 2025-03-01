Ο Ίλον Μασκ απέκτησε 14ο παιδί

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε πρόσφατα το 14ο παιδί του. Πρόκειται για ένα αγοράκι, καρπό της σχέσης του με τη Σιβόν Ζίλις – στέλεχος της εταιρείας νευροτεχνολογίας Neuralink του Μασκ –, με την οποία ο μεγιστάνας έχει αποκτήσει άλλα τρία παιδιά.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadia’s birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️ February 28, 2025

«Συζητήσαμε με τον Ίλον και, με αφορμή τα γενέθλια της όμορφης Αρκέντια, θεωρήσαμε ότι ήταν καλό να κοινοποιήσουμε τα νέα για τον υπέροχο και απίστευτο γιο μας, Σέλντον Λικούργκους», έγραψε η Ζίλις σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). Δεν διευκρίνισε πότε γεννήθηκε το παιδί.

Ο Μασκ αντέδρασε με μια καρδούλα στην ανάρτηση της συντρόφου του.

Η ανακοίνωση της Ζίλις έγινε δύο εβδομάδες αφότου η influencer Άσλι Σεντ Κλερ είπε πως έχει αποκτήσει παιδί με τον Ίλον Μασκ, το οποίο είναι σήμερα πέντε μηνών.

