ΗΠΑ: Εκτροπή πτήσεων λόγω της αναχώρησης του ελικοπτέρου με τον πρόεδρο Τραμπ

Περισσότερες από δέκα πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον επηρεάστηκαν χθες Παρασκευή από τα νέα μέτρα ασφαλείας που αφορούν τις πτήσεις του ελικοπτέρου που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται δεδομένα από τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar24.

Μετά την αεροπορική τραγωδία της 29ης Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροσκάφος της American Airlines, με αποτέλεσμα 67 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) υιοθέτησε νέα μέτρα ασφαλείας που ουσιαστικά απαγορεύουν τις πτήσεις προς το πολυσύχναστο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν όταν το ελικόπτερο Marine One μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

To Flightradar24 αναφέρει ότι το βράδυ της Παρασκευής έγινε εκτροπή δέκα πτήσεων προς άλλα αεροδρόμια, ενώ καθυστέρησε η άφιξη περισσότερων από δέκα πτήσεων στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν κατά την περίοδο που τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, επί 38 λεπτά απαγορεύτηκε η προσγείωση αεροσκαφών στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, λόγω της αναχώρησης του ελικοπτέρου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

