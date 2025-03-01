Λογαριασμός
Επιδρομές ρωσικών drones σε Χάρκοβο και Οδησσό - Ένας νεκρός, αρκετοί τραυματίες (Βίντεο)

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Χάρκοβο, βορειοανατολικά και την Οδησσό, νότια της Ουκρανίας

Επιδρομές ρωσικών drones στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones έπληξαν τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, το οποίο έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των εισβολέων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σινιεχούμποφ δήλωσε πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δήμαρχος Ίγκορ Τέρεχοφ ανέβασε σε επτά τον αριθμό των τραυματιών.

Ο περιφερειάρχης Χαρκόβου ανέφερε επίσης πως περισσότεροι από 50 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο που επλήγη και ότι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία. Ενημέρωσε εξάλλου πως ζημιές υπέστησαν αρκετά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων μιας πολυκατοικίας, μιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και ενός σούπερ μάρκετ.

Στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επιδρομή ρωσικών drones που προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε ένα σπίτι και ένα κατάστημα.

