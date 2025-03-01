Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη νύχτα της Παρασκευής επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, πλήττοντας μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο και προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

One of the hospitals in Kharkiv after tonight's russian drone strike pic.twitter.com/7SYeOjScUx March 1, 2025

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russia struck a hospital in Kharkiv with a "Shahed" drone, injuring seven people and necessitating the evacuation of over 50 patients, according to the city’s mayor.



Viktor Zabashta, director of the Emergency Medical Center, told the media that the facility housed… pic.twitter.com/g9Vm5aq9MJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 1, 2025

Ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι τουλάχιστον οκτώ ρωσικά drones έπληξαν τρεις συνοικίες του Χαρκόβου, το οποίο έχει βρεθεί συχνά στο στόχαστρο των εισβολέων από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Σινιεχούμποφ δήλωσε πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ο δήμαρχος Ίγκορ Τέρεχοφ ανέβασε σε επτά τον αριθμό των τραυματιών.

Ο περιφερειάρχης Χαρκόβου ανέφερε επίσης πως περισσότεροι από 50 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο που επλήγη και ότι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στην τοποθεσία. Ενημέρωσε εξάλλου πως ζημιές υπέστησαν αρκετά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων μιας πολυκατοικίας, μιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και ενός σούπερ μάρκετ.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russia struck a hospital in Kharkiv with a "Shahed" drone, injuring seven people and necessitating the evacuation of over 50 patients, according to the city’s mayor.



Viktor Zabashta, director of the Emergency Medical Center, told the media that the facility housed… pic.twitter.com/g9Vm5aq9MJ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 1, 2025

Στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε σε επιδρομή ρωσικών drones που προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε ένα σπίτι και ένα κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.