Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε χθες Παρασκευή τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

Επισημαίνοντας πως ο Στάρμερ προσβλέπει στη συνάντηση της Κυριακής με άλλους ηγέτες κρατών, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο εκπρόσωπος ανέφερε πως ο βρετανός πρωθυπουργός «διατηρεί την ακλόνητη υποστήριξή του προς την Ουκρανία» και καταβάλλει προσπάθειες για τη χάραξη πορείας προς «μια διαρκή ειρήνη, βασισμένη στην εθνική κυριαρχία και την ασφάλεια της Ουκρανίας».

Πηγή: skai.gr

