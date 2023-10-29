Λογαριασμός
Το Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Είχε προηγηθεί επίθεση με ρουκέτες από το έδαφος του Λιβάνου στην περιοχή Yakinton

IDF

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε ότι τα στρατεύματα έπληξαν μια άλλη ομάδα κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων στο νότιο Λίβανο, προτού μπορέσουν να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ.

Σύμφωνα με το timesofisrael.com, ο στρατός λέει ότι πραγματοποίησε επίσης επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρομοκράτη που πετούσε ένα drone πάνω από τα σύνορα.

Ο IDF δημοσιοποίησε επίσης πλάνα που δείχνουν στρατεύματα της επίλεκτης μονάδας Maglan να χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και την ενίσχυση των δυνάμεων στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

