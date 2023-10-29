Το Ισραήλ βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε ότι τα στρατεύματα έπληξαν μια άλλη ομάδα κατευθυνόμενων αντιαρματικών πυραύλων στο νότιο Λίβανο, προτού μπορέσουν να πραγματοποιήσουν επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ.

כוחות צה״ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ"ט במרחב יקינטון.



בנוסף, כלי טיס מאוייש מרחוק תקף מחבל שזוהה מפעיל רחפן שנע לעבר שטח ישראל במרחב הגבול. כמו כן, חוסל מחבל שהתקרב למרחב הגבול בחניתה >> pic.twitter.com/NkjZVPEenf October 29, 2023

Σύμφωνα με το timesofisrael.com, ο στρατός λέει ότι πραγματοποίησε επίσης επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τρομοκράτη που πετούσε ένα drone πάνω από τα σύνορα.

Ο IDF δημοσιοποίησε επίσης πλάνα που δείχνουν στρατεύματα της επίλεκτης μονάδας Maglan να χτυπούν θέσεις της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς και την ενίσχυση των δυνάμεων στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.