Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα τη Χαμάς για «ψυχολογική χειραγώγηση» των Ισραηλινών πολιτών, εκμεταλλευόμενη τους ομήρους που κρατά και για τους οποίους δηλώνει ότι είναι έτοιμη να τους απελευθερώσει, εφόσον αποφυλακιστούν όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

«Οι ιστορίες που λέει η Χαμάς αποτελούν μέρος της ψυχολογικής χειραγώγησής της και αυτό ασκεί μεγάλη πίεση σε όλο το έθνος. Η Χαμάς χρησιμοποιεί κυνικά τους αγαπημένους μας, καταλαβαίνει την οδύνη και την πίεση που προκαλείται», είπε ο Γιοάβ Γκαλάντ στη συνάντηση που είχε με τους συγγενείς των ομήρων.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περίπου 230 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Ο επικεφαλής της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα, ο Γιαχία Σινουάρ, δήλωσε το Σάββατο «έτοιμος» να προχωρήσει στην ανταλλαγή των ομήρων με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Μια οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα αυτών των κρατουμένων υπολογίζει ότι 5.200 Παλαιστίνιοι βρίσκονται σήμερα σε ισραηλινές φυλακές και οι 559 από αυτούς εκτίουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

«Οι ενέργειές μας επί του πεδίου αποτελούν μέρος της προσπάθειάς μας για την επιστροφή των ομήρων. Αν η Χαμάς δεν αισθανθεί τη στρατιωτική πίεση, τίποτα δεν θα γίνει. Επιδιώκει την κατάρρευση της ισραηλινής κοινωνίας και χρησιμοποιεί τους ομήρους με βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο Γκαλάντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

