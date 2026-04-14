Η FIFA θα ζητήσει από τον Τραμπ να «παγώσουν» οι επιδρομές της ICE κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η ηγεσία της FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, να ζητήσει από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει τις επιδρομές της ICE κατά τη διάρκεια του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βόρεια Αμερική.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ινφαντίνο έδειξε θετική διάθεση απέναντι στην ιδέα και σχεδιάζει να υποβάλει αίτημα στον Τραμπ, προκειμένου να περιοριστεί ο ρόλος της ICE στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό αν ο Ινφαντίνο έχει υποβάλει επίσημα το αίτημα, ούτε πώς θα αντιδράσουν ο Τραμπ και η αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ, η ICE πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να υλοποιήσει την υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου για μαζικές απελάσεις, με την οποία είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία εν όψει των εκλογών του 2024. Εκτός από τις απελάσεις, αυτές οι επιδρομές οδήγησαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι νωρίτερα φέτος στο Μινεάπολις.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ) Τοντ Λάιονς είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πράκτορες θα συμμετάσχουν στην ασφάλεια των αγώνων της φετινής διοργάνωσης, του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία της FIFA, με τη συμμετοχή 48 ομάδων.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η παρουσία της ICE κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα οδηγήσει σε επιδρομές για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Οι εργαζόμενοι στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες - όπου η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα αναμετρηθεί σε δύο από τους τρεις αγώνες της στη φάση των ομίλων- απείλησαν να προχωρήσουν σε απεργία την περασμένη εβδομάδα λόγω αντίστοιχων ανησυχιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετές ομοσπονδίες - μέλη της FIFA, ιδίως στην Ευρώπη, έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την παρουσία πρακτόρων της ICE στην περιοχή της διοργάνωσης.

Αρχικά, η FIFA πίστευε ότι θα αρκούσε ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της ICE στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες. Ωστόσο, καθώς τα ταξίδια επεκτείνονται πολύ πέρα από αυτές τις περιοχές, με τις ομάδες να εγκαθιστούν τα στρατόπεδά τους σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα που δεν θα φιλοξενήσουν αγώνες, η FIFA επιθυμεί πλέον την πλήρη αναστολή όλων των επιδρομών της ICE κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο έχουν αναπτύξει μια σχέση που ενδέχεται να αποδώσει καρπούς, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτό το αίτημα, σχολιάζει το πρακτορείο Reuters. Η FIFA διαθέτει γραφείο στο Trump Tower της Νέας Υόρκης, ενώ ο οργανισμός απένειμε στον Τραμπ το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA τον Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πηγή: skai.gr

