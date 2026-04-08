Karol G: «Μπορεί να σου πάρουν τη βίζα αν μιλήσεις για την ICE»

Η Karol G θέλει να μιλά περισσότερο για την πολιτική - ειδικά για τις δράσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), αλλά την προειδοποιούν τακτικά να μην το κάνει.

«Οι άνθρωποι λένε "Καλύτερα να μην το κάνεις"», αναφέρει η Κολομβιανή βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια σε μια συνέντευξη που συνοδεύει το νέο της εξώφυλλο του Playboy. «Γιατί; Γιατί αν το πεις αυτό, ίσως την επόμενη μέρα να σε καλέσουν: "Γεια, σου αφαιρούμε τη βίζα σου". Γίνεσαι δόλωμα, επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να δείξουν τη δύναμή τους» υποστηρίζει.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, η οποία θα είναι η πρώτη από τη Λατινική Αμερική που θα είναι η κεντρική καλλιτέχνιδα του φετινού Μουσικού Φεστιβάλ Coachella λέει ότι θέλει επίσης να περιμένει επειδή αισθάνεται ότι μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από το να πει απλώς «Έξω η ICE ».

«Θέλω να σταθώ σταθερά στη σκηνή για την κοινότητά μου» λέει η Karol G. «Γι' αυτό ίσως χρειαστεί να είμαι πιο προσεκτική και να περιμένω τη σειρά μου και να διασφαλίσω ότι, μέσα από αυτή την ευκαιρία, μπορώ να μιλήσω και να εκπροσωπήσω περισσότερους» υπογραμμίζει.

Πηγή: skai.gr

