Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα σκέφτεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από μία διάσκεψη της ομάδας κρατών G7 που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουνίου, καθώς επιδιώκει την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, αναφέρει σήμερα σε ένα δημοσίευμά της, η εφημερίδα Yomiuri.

Ιάπωνες αξιωματούχοι βλέπουν σημάδια προόδου στην προσπάθεια χαλάρωσης των εμπορικών δασμών του Τραμπ, μετά από τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις του υψηλόβαθμου διαπραγματευτή για τους δασμούς, Ριόσεϊ Ακαζάουα, δηλώνοντας ότι η αμερικανική πλευρά επιδεικνύει ζωηρό ενδιαφέρον για τις ιαπωνικές προτάσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Yomiuri, που επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ακαζάουα θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για περισσότερες συνομιλίες, αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Μετά από τις συνομιλίες αυτές, θα ληφθεί μία απόφαση για την επίσκεψη του Ισίμπα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Τόσο ο Λευκός Οίκος, όσο και το γραφείο του Ιάπωνα πρωθυπουργού δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, εκτός του ωραρίου εργασίας.

Η Ιαπωνία, ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβολή δασμών 24% από τον επόμενο μήνα, εκτός κι αν διαπραγματευτεί μία διμερή εμπορική συμφωνία. Παράλληλα, αναζητεί τρόπους, ώστε η Ουάσινγκτον να την εξαιρέσει από την επιβολή δασμών 25% στα ιαπωνικά οχήματα, που αποτελούν τον μεγαλύτερο βιομηχανικό τομέα της Ιαπωνίας.

Μερικοί Ιάπωνες αξιωματούχοι ελπίζουν ότι μία συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί στα γενέθλια του προέδρου Τραμπ, στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με την Yomiuri.





Πηγή: skai.gr

