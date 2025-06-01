Ανυπολόγιστη καταστροφή προκάλεσε ένας τουρίστας με ψυχολογικά προβλήματα στο Πήλινο Στρατό της Κίνας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Στρατός από τερακότα (ή πήλινος στρατός), ηλικίας τουλάχιστον 2.000 ετών, βρίσκεται στο μαυσωλείο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα Τσιν Σι Χουάνγκ (Qin Shi Huang), στα ανατολικά της πόλης Χσιάν.

Ένας 30χρονος άνδρας σκαρφάλωσε πάνω από τα κιγκλιδώματα και μπήκε μέσα σε έναν από τους λάκκους που υπάρχουν οι πήλινες φιγούρες και άρχισε να σπάει τα αγάλματα πολεμιστών.

Αμέσως έσπευσε η ασφάλεια του χώρου και ο άνδρας – ο οποίος αποδείχθηκε ψυχικά διαταραγμένος – συνελήφθη.

Ο Τσιν Σι Χουάνγκ αυτοανακηρύχτηκε αυτοκράτορας το 221 π.Χ. ενώ η κατασκευή του μαυσωλείου του, για την ολοκλήρωση του οποίου εργάστηκαν 700.000 άνθρωποι, ξεκίνησε το 246 π.Χ., όταν ο αυτοκράτορας Τσιν Σι Χουανγκ ήταν 13 ετών.

Οι τέσσερις λάκκοι με τον Πήλινο Στρατό έχουν γύρω στα εφτά μέτρα βάθος και βρίσκονται περίπου ενάμισι χιλιόμετρο ανατολικά του μαυσωλείου του αυτοκράτορα.

Για την κατασκευή των προσώπων των στρατιωτών πρέπει να χρησιμοποίηθηκαν ως μοντέλα πραγματικοί στρατιώτες, καθώς ο Τσιν Σι Χουάνγκ είχε απαιτήσει κανένα από τα πρόσωπα των στρατιωτών να μη μοιάζει με άλλο.

Συνολικά οι πήλινοι στρατιώτες είναι περίπου 8.000. Υπάρχουν επίσης 130 πήλινα άρματα με 520 άλογα και 150 άλογα ιππικού.

Πηγή: skai.gr

