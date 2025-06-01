Οι αρχές στη Σιέρα Λεόνε απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να ανακόψουν την εξάπλωση της mpox στη χώρα, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που έγινε γνωστός χθες Σάββατο.

«Εκτιμάμε (τη συμβολή) των εταίρων μας για την ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε τη βοήθειά τους για να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους ώστε να αντιδράσουμε στα αυξανόμενα κρούσματα της mpox στη χώρα», είπε προχθές Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Υγείας Τσαρλς Σένεσι.

«Εργαζόμαστε 24 ώρες το 24ωρο για να θέσουμε αυτήν την πανδημία υπό έλεγχο. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στο υγειονομικό προσωπικό μας τους ανθρώπινους, οικονομικούς και επιμελητειακούς πόρους τους οποίους έχουν ανάγκη», διαβεβαίωσε ο κ. Σένεσι.

Από τον Ιανουάριο, στη χώρα έχουν καταγραφτεί 3.350 κρούσματα της νόσου. Από το σύνολο αυτό, 1.779 ασθενείς αποθεραπεύτηκαν, αλλά 16 πέθαναν, κατά επίσημο απολογισμό που συμβουλεύτηκε χθες Σάββατο το AFP.

Προηγούμενος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί την 23η Μαΐου, έκανε λόγο για 3.011 κρούσματα και 14 θανάτους.

Ο αντιπρόεδρος Μοχάμεντ Τζούλντε και ο κ. Σένεσι επισκέφθηκαν την Πέμπτη νέο κέντρο θεραπείας της mpox, δυναμικότητας 400 κλινών, που άνοιξε στην πρωτεύουσα Φριτάουν.

«Ανοίξαμε αυτό το κέντρο για τη θεραπεία ύποπτων και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων» της νόσου, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο κ. Τζούλντε.

Σήμερα αναμένεται να φθάσουν στη χώρα περίπου είκοσι χιλιάδες δόσεις εμβολίων, σύμφωνα με τον διευθυντή της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία ανατέθηκε ο αγώνας κατά της επιδημίας Φοντέι Σαρ.

Τα εμβόλια αυτά προορίζονται για ανθρώπους που είχαν «επαφή» με ασθενείς ή/και ανήκουν σε ομάδες «υψηλού κινδύνου», ιδίως μέλη του υγειονομικού προσωπικού, εξήγησε, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η προέλευσή τους.

Ως τώρα, έχουν εμβολιαστεί 42.872 μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η mpox, που προκαλείται από ιό της ίδιας οικογένειας με αυτόν της ευλογιάς, εκδηλώνεται κυρίως με πυρετό, μυαλγίες και χαρακτηριστικά εξανθήματα.

Ο ιός, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη σημερινή ΛΔ Κονγκό το 1970, παρέμενε για χρόνια περιορισμένος σε περίπου δέκα αφρικανικά κράτη.

Άρχισε το 2022 να εξαπλώνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου ο ιός δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ πριν.

Ο ΠΟΥ κήρυξε το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού το 2024 για την επιδημία mpox.

Η Σιέρα Λεόνε ήταν ανάμεσα στις χώρες οι οποίες υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα την περίοδο που μαινόταν επιδημία του Έμπολα στη δυτική Αφρική, πριν από δέκα χρόνια. Η επιδημία εκείνη είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 4.000 ανθρώπους στη χώρα, από τους οποίους το 7% ήταν μέλη του υγειονομικού προσωπικού, από το 2014 ως το 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.