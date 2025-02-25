ΗΠΑ: Πέθανε ο πράκτορας της Secret Service που προσπάθησε να σώσει τον Τζον Φ. Κένεντι

Ο Κλιντ Χιλ, άλλοτε πράκτορας της Secret Service που έμεινε στην ιστορία επειδή έτρεξε κι ανέβηκε στο πίσω μέρος της λιμουζίνας του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, προσπαθώντας μάταια να τον σώσει, όταν ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ δολοφονήθηκε στο Ντάλας, την 22η Νοεμβρίου 1963, απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών.

«Η Secret Service θλίβεται βαθιά για τον θάνατο του Κλιντ Χιλ», ανέφερε χθες σε ανακοίνωσή του το σώμα αυτό, που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, εξαίροντας την «ακλόνητη αφοσίωσή του» στην οικογένεια Κένεντι κατά τη διάρκεια της τραγωδίας, όπως και στους προέδρους Ντουάιτ Αϊζενχάουερ, Λίντον Τζόνσον, Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ.

Στοιχειωμένος από αυτή που θεωρούσε προσωπική του αποτυχία, ο Κλιντ Χιλ αποσύρθηκε από τη Secret Service το 1975, σε ηλικία 43 ετών.

Στην πρώτη του συνέντευξη για τη δολοφονία του JFK, είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS ότι αισθανόταν ενοχές και θλίψη επειδή δεν κατάφερε να προστατεύσει με το σώμα του τον πρόεδρο, να χτυπηθεί αυτός από τις σφαίρες.

Είχε τρέξει και ανέβει στον πίσω προφυλακτήρα του ανοικτού προεδρικού αυτοκινήτου για να καλύψει με το σώμα του τον τότε πρόεδρο και την πρώτη κυρία Τζάκλιν Κένεντι, αλλά ήταν πολύ αργά. Τους είχε συνοδεύσει ως το νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

